Pablo Yedlin: "Cuando todo vaya mal, no olvidaremos quiénes acompañaron a este Gobierno"

Consultado sobre si hace una autocrítica hacia el gobierno de Alberto y Cristina, Yedlin admite que "fue un Gobierno con muchas dificultades", pero que haber cometido errores "no justifica entregarle el país a cualquiera que no tiene ni idea de cómo gobernar".

"Fue un Gobierno muy difícil el de Alberto Fernández, pero hay que recordar que a la Argentina, para empezar, la tomó muy golpeada, como siempre. Pero al que le ocurrió dos años de la peor catástrofe sanitaria, económica y social que vivió el mundo en los últimos 100 años fue a Alberto, es decir, la pandemia. Sacar ese concepto de lo que le pasó al Gobierno de Alberto Fernández es muy difícil. Después sumémosle la sequía que fue terrible", argumentó el diputado nacional por Tucumán.

En esa misma línea, agregó: "Fue un Gobierno que la verdad tuvo muchas dificultades. Tuvo errores, sí, muchísimos errores. Pero también tuvo muchísimos aciertos, y creo que a pesar de la inflación, que era uno de los problemas más graves que teníamos y que ahora parece que se empieza a controlar pero a expensas de una recesión brutal, creo que había una manera de salir de esa situación sin esa recesión".

Además, el diputado nacional y médico tucumano dejó en claro que, a pesar de los errores de Fernández, el país no puede ni debe estar en manos de funcionarios que no entienden de política ni saben como gestionar.

"Me parece que haber tenido errores no justifica entregarnos a que cualquiera que no tenga la menor idea de cómo gobernar nos gobierne, y eso es lo que nos está pasando", lamentó.

En ese sentido, no dudó en disparar a la oposición dialoguista, que incluye al PRO, a un sector de Hacemos Coalición Federal y algunos radicales.

"De esto va a haber responsables", advirtió; y siguió: " Para que las leyes salgan no va a ser solamente responsabilidad de los libertarios, sino del resto de las fuerzas políticas a las que les hago un llamado, porque esas fuerzas sí conocen la Argentina, conocen lo que estamos viviendo y hablando y sin embargo, acompañan con su voto a este Gobierno que cada vez nos va a dejar peor".

"Cuando todo vaya mal, no nos vamos a olvidar de quienes acompañaron a este Gobierno", sentenció.

Crisis alimentaria, inexperiencia e insensibilidad

Por otro lado, el diputado nacional opinó sobre el escándalo dentro del ministerio de Capital Humano y los problemas que está teniendo el Ejecutivo para distribuir de forma correcta y a tiempo los alimentos a sectores vulnerables.

Para Pablo Yedlin el Gobierno no sólo es inexperto, sino que "demuestra incapacidad" desde el primer día.

"Está demostrada la incapacidad en el Gobierno desde el primer día. Ya cuando veíamos a la ministra Pettovello querer atender en una mesita en la puerta del ministerio a las personas con hambre en la Argentina, es no tener la más remota idea de lo que la Argentina está viviendo y lo que en gran medida este Gobierno intensificó", disparó.

Y agregó: "Es cierto que la Argentina venía con una inflación muy alta sobre el final del Gobierno anterior, pero no es menos cierto que este Gobierno (el de Milei) generó un aumento enorme en la pobreza, porque de alguna manera desacompló la inflación de los salarios y generó la devaluación más grande que un Gobierno haya hecho en la Argentina por voluntad propia. Entonces, vos devaluás de forma importantísima, dejás a los salarios olvidados atrás y eso te genera que más gente ingrese a la pobreza y que haya 16 puntos de indigencia. Es decir, gente que no alcanza a cubrir la canasta alimentaria; esto es de una crisis enorme y eso lleva a una crisis alimentaria que no teníamos en la Argentina desde hace muchos años".

En ese contexto, el diputado nacional consideró que la administración de Javier Milei se equivoca al pensar que a través de la Tarjeta Alimentar -que Capital Humano cambió la modalidad de cobro y aplicación- "está todo cubierto, y no, no es así".

"Con la Asignación Universal Por Hijo, por embarazo, con la Tarjeta Alimentar, los comedores escolares y los mismos movimientos sociales, de alguna manera esa situación estaba contenida. No había crisis alimentaria", aseguró. Y agregó: "Hoy vos tenés un aumento de la indigencia muy grande, sueldos que no acompañan, aumento del desempleo y un Gobierno que se desentiende de esto o cree que aumentando lo de la Tarjeta Alimentar alcanzaba".

"La Tarjeta Alimentar es para un grupo, pero los comedores escolares, el trabajo de los movimientos sociales y demás, era para otro grupo; y la Argentina no puede tener gente con hambre. Entonces, me parece que hay algo de inexperiencia, pero también de falta de tino y sensibilidad", criticó.

Del mismo modo, Yedlin cree que los funcionarios del Gobierno, incluidos Capital Humano, son "personas que no conocen ni recorren la Argentina, nunca han ido a las provincias, no conocen -por ejemplo- el interior de la provincia de Tucumán, no conocen lo que es un comedor, entonces sacan conclusiones de lo que le dicen o lo que les cuentan".

"Me parece una situación muy grave. Creo que hoy la urgencia tiene que estar en distribuir los alimentos de la forma más rápida posible, pero no alcanza con eso; lo que tenemos que ver es qué va a pasar cuando estos alimentos se terminen. Quién va a seguir comprando los alimentos, o vamos a suspender todo tipo de entrega de alimentos que no sea la Tarjeta Alimentar -se preguntó-".

Consultado sobre las denuncias del Gobierno sobre los casos de corrupción en los movimientos sociales respecto del dinero que recibieron del Estado, el diputado opinó: "Para eso está la Justicia, si es cierto que la Justicia investigue y que lo resuelva".

Pero aclaró:"Son dos temas que deben separarse. Un tema son las denuncias judiciales que me parece bien y que la Justicia tiene que llegar hasta las últimas consecuencias; pero mientras tanto, la preocupación del que gobierna tiene que ser el de gestionar. Gestionar significa solucionar el tema del hambre, ver qué se va a hacer con los alimentos, o con el programa remediar y los medicamentos para la Argentina".

Justamente, sobre el tema alimentos, el diputado nacional presentó un proyecto de ley que propone que los medicamentos en la Argentina no aumenten por arriba del IPC o del RIPTE, ya que sumado al incremento de los alimentos, el tema medicinas y la disparada de precios también es una preocupación para una parte importante de la población.

"La verdad es que el aumento del valor de los medicamentos ha hecho que hoy en la Argentina, obviamente con gente que no puede comer, mucho menos se pueden comprar los medicamentos. Ya la gente no toma el medicamento, todos los pacientes que vienen con patologías crónicas como la diabetes o la hipertensión arterial, han dejado de tomar la medicación y la verdad es que eso nos va a poner en un riesgo enorme. A eso sumale que hay mucha gente que ha perdido su prepaga, o a perdido su empleo y por lo tanto su obra social, que van al sector público de salud ahora y que el sistema de salud pública no tiene hoy las capacidades para atender a toda la gente", describió el diputado y médico.

"Son temas que este Gobierno no atiende", aseguró.

Por último, el diputado nacional lamentó no poder visualizar un futuro próspero para la Argentina, y en esa línea aclaró que Unión por la Patria en la Cámara baja va a rechazar "todo lo que no sea bueno para los argentinos".

"La sensación que tengo yo es que esto va a seguir empeorando. La inflación no se va a parar, los salarios no están aumentando y el desempleo va a aumentar", cerró.