Pidieron la suspensión del Censo por la exigencia del DNI

Sin respuestas del Indec ni de Alberto Fernández

Según argumentaron desde Vía Libre, “hemos tenido diversas idas y vueltas sobre el tema, sendas reuniones, cartas al INDEC y al Presidente y no hemos logrado hasta la fecha que se confirme si el censo va a llevar o no el DNI. Algunas versiones indican que la pregunta sería retirada de los formularios, sin embargo, y al día de la fecha, no encontramos resolución que así lo confirme. Todas las resoluciones publicadas, los formularios difundidos y el censo experimental contienen la pregunta por el DNI. A su vez, la realización del censo digital que comienza en marzo de este año tiene como pre-requisito la integración del DNI en el registro en la plataforma”.