Ni transición, ni victoria: Rodríguez Larreta pone orden

Horacio Rodríguez Larreta dijo, además, que "lo que me preocupa de esto es que, justamente, uno hubiera esperado que el Gobierno escuche el resultado de la elección, que fue una derrota para ellos, y cuando salen a festejar, a decir que ganaron, me preocupa muchísimo porque supone que no lo entendieron, o que lo entendieron y nos mienten, que no van a hacer alguna corrección que es lo que la gente les pidió".