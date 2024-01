Menem ya ganó enemigos en Diputados por pasar la motosierra

Cómo pasaron la motosierra

Según pudo saber Urgente24, quienes menos se vieron afectados con la reducción de personal fue el sector periodistas, que por ahora, se contabilizan 5 profesionales de la comunicación que quedaron afuera. Estas personas habían ingresado a DTV en el último año.

Por otro lado, los sectores más afectados fueron: el de producción, dónde aplicaron fuertemente la motosierra y solo quedaron 6 personas para realizar esa labor, entendiendo que ahora se reducirá la programación y sólo habrá: dos programas de una hora y media y cuatro de una hora, los que saldrán en vivo por streaming de 11 a 18 horas, de lunes a viernes.

Asimismo, la motosierra también impactó fuertemente en el sector de redes sociales. A los trabajadores que se encargaban de esa área tampoco se les renovó el contrato. Lo mismo ocurrió con personal de planta permanente que desplazaron de DTV por considerarlos innecesarios para ocupar algún puesto en estos momentos.

Como era de esperarse, la situación no cayó bien dentro de la Cámara y ya Martín Menem se ganó un par de enemigos; no sólo de los afectados directos, sino también de dirigentes de la oposición que consideran, en primer lugar, que son puestos de trabajo que se pierden en medio de un contexto de crisis, y en segundo lugar, critican la decisión de achicar la programación de DTV, ya que eso constituye "un ataque de parte del Gobierno al derecho de acceso a la información pública", argumentando que ese canal es el encargado de informar, no solo de la sesiones que se realizan en la Cámara, sino de las reuniones de comisión y de los proyectos que presentan cada uno de los legisladores nacionales.

Del otro lado del mostrador, están quienes -en silencio- aprueban la decisión de Menem, y argumentan que era "un secreto a voces" la cantidad de personal que acogía DTV, siendo algunos "innecesarios".

"El presupuesto actual para DTV aún no está definido porque lo están armando. Pero sobre los cambios en el canal la realidad es que se redujo personal de técnica, producción, periodistas y horas de programación", explicó una fuente parlamentaria a Urgente24.

Por otro lado, y respecto a los trabajadores que se quedaron sin trabajo, la misma fuente respondió : "No se queda sin laburo quien no labura/ Había mucha gente, de planta o por contrato, que no laburaba".

Proyecto de la oposición para rechazar la decisión de Menem

Con ese escenario, en las últimas horas ingresó al Congreso Nacional un proyecto de resolución en el que exigen la continuidad de Diputados TV como canal de televisión, y en consecuencia, revertir la decisión que afectó a un nutrido grupo de trabajadores.

"Por un Congreso que garantice a la ciudadanía información veraz, oportuna, en tiempo real y sin ediciones. Presenté un proyecto para que continúe la señal de Diputados TV", anunció en su cuenta de X el diputado peronista Pablo Carro.

La iniciativa no solo fue firmada por diputados nacionales de Unión por la Patria como el titular de la bancada, Germán Martínez, sino que también tiene el apoyo de la legisladora del FIT, Myriam Bregman.

En concreto, el proyecto solicita "la continuidad del servicio esencial de información pública del canal Diputados TV, tanto en la modalidad de emisión por televisión de aire como por suscripción -además de su difusión por video compartido-, garantizando el derecho de la ciudadanía a contar con información veraz, oportuna, en tiempo real, sin intermediarios ni edición, especialmente respecto de lo tratado en las sesiones plenarias y en cada una de las Comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación".

A su vez, los legisladores nacionales exigen hacer cumplir la resolución votada por unanimidad (Orden del Día 1350 del 27 de noviembre de 2006) que ordena el funcionamiento de un canal de televisión permanente para transmitir las actividades de la Cámara. Resolución vigente que reza: “la señal se emitirá por aire, cable, Internet y/o todo otro medio de transmisión audiovisual, teniendo el propósito de cubrir todo el territorio nacional”.