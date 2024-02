Martín Menem pone paños fríos, pero el Congreso está incendiado

Sucede que el Presidente está convencido de que él no es un político tradicional, incluso no se considera parte de ese sistema, y por ende, no piensa actuar en consecuencia. En ese contexto, el diálogo y el consenso no son conceptos que Javier Milei incluya en el vínculo que quiere tener con los legisladores nacionales, a que hace pocas semanas trató de delincuentes, pero que ahora redobló la apuesta y llamó "ratas".