Marley, más complicado: Nueva denuncia en su contra por abuso sexual

En el año 2008 fui víctima de abuso sexual por la persona llamada Alejandro Wiebe y conocida artísticamente como Marley. Me costó y me llevó años entender y procesar el daño que me causó su accionar

"Pasaron 16 años desde aquel momento. Mi memoria puede fallar en algunos datos pero no olvidaré jamás el abuso. El me compró un pasaje de avión en la línea Sol que tomé en Sauce Viejo. Al aterrizar en Aeroparque le mandé un mensaje para avisarle que había llegado y me dijo que me estaba esperando en su auto", prosiguió el conductor.

"Subo al auto, lo saludo, me dice: 'Vamos a casa' (...) Me dijo de ir a su habitación. Accedí. Estaba nervioso y muy incómodo. Fuimos por la escalera. Se sacó la ropa, hasta la ropa interior, se acostó, yo me sentía incomodo y nervioso. No podía hablar. Estaba sentado al pie de la cama y él estaba desnudo", agregó.

"Después de los hechos íntimos bajamos y me dice: 'Te llevo'. Me dejó a unas cuadras de la casa de mi tía. No volví a hablar con él. Me generó mucha incomodidad. Sé que prescribió pero quiero saber la verdad, y al enterarme de la denuncia del señor Molina me comuniqué con su abogado para presentar esta imputación", concluye el relato.

Versiones cruzadas entre Marley y su denunciante: "Extorsión" vs. "relación de abuso"

En la noche del martes 27/7 trascendió que Marley fue denunciado por corrupción de menores y abuso sexual por Adrián Molina. En este marco, el presentador dio su versión de los hechos en el envío El Noti de la Gente de Telefe, a la vez que denunciante rompió el silencio en Intrusos de América TV.

La palabra de Marley

"La denuncia me sorprendió mucho", sostuvo el conductor en primera instancia, aunque rápidamente aclaró: "Mis abogados se presentaron esta mañana en la Justicia y tengo pruebas para demostrar que todo es falso".

Marley dijo que recibió un pedido de mucho dinero y amenazas de parte del denunciante desde "hace un tiempo". Y explicó cómo fue la relación que tuvo con Adrián Alfredo Molina:"Lo conozco hace 25 años. Los dos éramos mayores de edad, incluso él estaba estudiando en la facultad. Fue un vínculo muy sano y muy lindo que duró 2 o 3 años".

En 2022 me contó que estaba con deudas y me pidió una cifra millonaria. En ese momento le dije que no podía darle el dinero. Y desde ese momento la relación se enfrió. En 2023, de repente, aparece con exigencias y amenazas: 'Si no te comunicás con mi abogado, te denunciaré'

Marley cuidó siempre su vida privada y ahora lamenta verse obligado a tener que referirse a ella públicamente: "No estoy acostumbrado a hablar de mi vida privada ni de mi sexualidad".

Embed - Marley habló sobre la denuncia y aseguró que es una "extorsión"

"Me extorsionó. Pero yo soy acumulador de cosas, tengo pruebas de que todo es falso y las llevaré a la Justicia", agregó.

Marley se mostró sorprendido por las acusaciones, que "solo buscan hacer daño", "son un delirio de cosas, todo es fantasioso". Asimismo, se refirió a una denuncia mediática anterior cuando un encapuchado lo expuso públicamente ante las cámaras: "Fue algo armado andá a saber por quién, entonces no hubo denuncia y por lo tanto no fui a la Justicia".

"Odio que me obliguen a tener que hablar de mi sexualidad y que me fuercen a recurrir a la Justicia, quiero que la gente sepa la verdad, espero que esta pesadilla termine pronto y yo pueda continuar mi vida con mi hijo y con la espera de mi hija", concluyó.

Molina habló públicamente por primera vez en América TV

En diálogo con Flor de la V, el denunciante aseguró que su relación con el famoso comenzó como "un grooming online" y que pasó a "un grooming sexual". "Fue una relación por más de 3 años que era una relación de abusó", relató Molina quien confesó que conoció al conductor a los 17 años.

Las cosas cuando pasan de pequeño no son procesadas hasta mucho tiempo después, no tenía esas herramientas, las tuve que encontrar en terapia

"Salí del closet cuando tenía casi 24 años. Nadie sabía que era gay. Él (Marley) fue la primera persona que supo que era gay", reconoció el denunciante. Según explicó, conoció al presentador a través por una página web "a principios de año 1996".

Embed - POR PRIMERA VEZ habló el denunciante de MARLEY, Adrián Molina (Entrevista completa)

Sobre sus encuentros con el conductor, el denunciante comentó conmovido: "No recuerdo palabras, sí sensaciones, sentirme pequeño al ver esta persona. Sentía que estaba en un situación que no era buena".

A esa edad mi cerebro no estaba desarrollado. Siempre hubo una sensación de 'me usaron', lo digo ahora y me da escalofríos

"Para una mente de 17 años fue mi primera pareja y una persona famosa. Mi actual pareja, que es abogado, fue quien me hizo las preguntas correctas", reconoció sobre por qué se anima a contar su historia ahora. Y dejó en claro: "Nunca extorsioné a esa persona por esto".

