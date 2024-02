Marcha atrás con los fondos fiduciarios: Qué decidió Milei

Fondos fiduciarios, la ley y el Congreso

La realidad es que de los 29 Fondos Fiduciarios que están efectivamente activos dependiendo del Sector Público Nacional, 21 fueron creados por ley del Congreso y sólo pueden ser eliminados por ley, esto quiere decir que el presidente Milei no va a poder eliminarlos por decreto, sino que deben pasar por Diputados y Senado para su derogación.

Por otro lado, hay otros 6 fondos que se crearon por decreto, los cuales el equipo técnico del Presidente están analizando para encontrar la forma de que al menos ese grupo se elimine por la misma vía con las que fueron creados. Entre los fondos que si podrían eliminarse por decreto se encuentran:

El Fondo Fiduciario para la Cobertura Universal de Salud (Decreto DNU N° 908/2016)

El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Decreto N° 286/1995)

El Fondo Fiduciario de Capital Social - FONCAP (Decreto N° 675/1997)

El Fondo Fiduciario de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria (Decreto DNU N° 1334/2014)

El Fondo Fiduciario para la Cobertura Universal de Salud (Decreto DNU N° 908/2016)

Y el el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (Decreto N° 1381/2001).

De todos modos, respecto de los fondos que fueron creados por ley y que deben pasar -en teoría- por el Congreso Nacional, el gobierno de Milei sostiene que los que tienen origen legislativo pueden ser limitados a través de las facultades delegadas al Ejecutivo, pero los equipos especializados deben revisar "caso por caso" para ver qué medidas o que pasos tomará el Ejecutivo sobre los fondos fiduciarios.

Los fondos fiduciarios y Juan Grabois

Es importante resaltar que tras una investigación del gobierno, se logró consignar, según datos oficiales, el negociado que algunos responsables de esos fondos hacían con el dinero del Estado. Por ejemplo, uno de los fondos que tiene en la mira Javier Milei es el de Integración Socio Urbana (FISU), que funcionó bajo la órbita de una referente social ligada al dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, en la gestión pasada, y que, entre otras cosas, fue beneficiado con sumas millonarias para la construcción de más de 6 mil viviendas a personas en situación de vulnerabilidad, pero solo construyeron 400. El resto del dinero no se sabe dónde fue a parar.

Por último, el equipo del Presidente trata de dejar en claro que la eliminación de estos fondos no es un capricho de Javier Milei, sino que argumentan que no hay transparencia en su funcionamiento actual, por lo que la idea no es dejar sin presupuesto a las áreas afectadas, sino que la función de los fondos quede bajo el esquema de asignaciones del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.