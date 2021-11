Mapuches: "Gauchos drogados quisieron entrar al hospital"

cabrera.jpg Mapuche Gonzalo Cabrera, recuperándose en Bariloche.

Millán explicó la necesidad de la custodia:

Ya tuvimos un episodio en el hospital de El Bolsón cuando una horda de gauchos drogados y alcoholizados salieron en banda de una celebración. La gente que se manifestaba por el incidente en Cuesta del Ternero tuvo que huir y los gauchos se dividieron.

No es lo que observaron otros, que sí descubrieron que "la gente que se manifestaba" en El Bolsón estaban destruyendo, asustando, conmocionando, hasta que irrumpieron los gauchos en escena. Cada parte tiene su propia versión de los acontecimientos. Los desmanes ocurridos en la localidad patagónica no fueron explicados por el tal Millán.

La novedad sería lo del intento de los gauchos de ingreso al centro de salud en El Bolsón -"pero personal sanitario los detuvo"-, motivo del traslado a Bariloche.

El Ministerio Público Fiscal había anunciado que solicitaría el traslado de Cabrera para luego tomar declaraciones que ayudaran a esclarecer el ataque ocurrido en Cuesta del Ternero.

Según Millan, en varias fotografías que tomaron el domingo por la noche, "se identificaron a punteros de (Bruno) Pogliano y de (Joe) Lewis": deberán probarlo. Pogliano es el alcalde municipal de El Bolsón. Joe Lewis es un millonario propietario de campos en la zona.

Peritajes tardíos

En el video que él grabó aparece Gonzalo Cabrera con una faja alrededor del pecho. Le colocaron un tubo de tórax. Él ingresó al hospital expulsando sangre por la boca y con dificultad para respirar.

“Estoy en recuperación”, dijo el joven en el video. “Me operaron y ahora estoy poniendo todo el esfuerzo para recuperarme”, expresó.

Luego envió saludos para quienes lo conocen y dijo: “Hay que seguir adelante nomás, en la lucha con el territorio. Esto no tiene que caer”.

Millán insistió en que, el lunes 22/11 a primera hora, los integrantes de la Lof Quemquemtreu accedieron a los peritajes en el sector de la ocupación en Cuesta del Ternero, antes de la ceremonia mapuche de despedida a Garay.

elias garay.webp Elías Garay en la noche patagónica, antes de morir asesinado.

Millán:

26 horas después, los peritos no quisieron ir al predio porque consideraban que no estaban dadas las garantías. Sólo entró una médica y un perito a constatar la muerte.

Millán contó que, el domingo 21/11 por la tarde, un dron de la policía sobrevoló la ocupación en Cuesta del Ternero. Y que 10 minutos después, Garay y Cabrera detectaron que 2 hombres circulaban por el bosque, a unos pocos metros de la ruta 6. Les preguntaron qué hacían en el lugar y les respondieron que estaban cazando.

Hay un interés mapuche en involucrar a la policía en la tragedia porque es la única posibilidad de politizar lo que ocurrió, y que parece resultar su objetivo.

Millán:

¿Qué podés cazar ahí? Y mucho menos en esta época. Les dijeron que se fueran y, al comprobar que los peñi no tenían armas, quisieron hacerse los malos, los apuntaron y les dispararon. El objetivo de estas personas era claramente el asesinato.

Luego él agregó que al escuchar los disparos, el resto de la gente corrió al lugar y mientras escapaban, los 2 agresores efectuaron más disparos.

Las comunidades y las organizaciones sociales denunciaron el ingreso de estas 2 personas, teniendo en cuenta que personal del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) custodia el acceso al lugar desde hace 2 meses.

La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, explicó que, de acuerdo a la orden judicial, el COER tiene "una posición única. Es un predio grande y hay circulación por los predios linderos".

Millán dijo que la gobernadora "tendrá que demostrarlo. Las personas del Maitén nunca pudieron ingresar por la zona. No hay manera".

Manifestó también que la compañera de Garay fue una de las mujeres que denunció, días atrás, a personal del COER por observarla y decirle barbaridades en una ocasión cuando concurrió al baño.