Magdalena Odarda enciende la mecha de los mapuches violentos

Nada justifica las declaraciones que hizo la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, quien hizo enardecer los ánimos en la región.

Solicitamos al Juzgado y a la Fiscalía el urgente esclarecimiento de los hechos y la individualización inmediata de los responsables. Pedimos JUSTICIA Y VERDAD para el PUEBLO INDÍGENA — Magdalena Odarda (@MagdalenaOdarda) November 21, 2021

La abogada cordobesa María Magdalena Odarda fue senadora nacional por Río Negro y es presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que lidera el ex alcalde de General Roca, Martín Soria.

Odarda vivió en la localidad rionegrina de Sierra Grande donde fue concejal por la Coalición Cívica ARI, más tarde legisladora provincial y hasta presidenta del partido de Elisa Carrió. Inclusive candidata a gobernadora de Río Negro (5,34%... ).

En 2013, Odarda llegó al Senado de la Nación por la Alianza del Frente Progresista.

En 2015 fue candidata a gobernadora por el Frente Progresista por la Igualdad y la República: 3ra., 10% de los votos.

En noviembre de 2017, la Coalición Cívica de Río Negro abandonó CC-ARI y creó su propio partido provincial, RIO.

En diciembre de 2019, el presidente Alberto Fernández designó a Magdalena Odarda al frente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ella reclama la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena y la entrega de títulos comunitarios.

Odarda está enfrentado al actual gobierno provincial pero lo interesante es que la Nación la apoya.

Lo que pasó

El intendente Bruno Pogliano dijo que “la muerte de este joven militante, sucedida en Cuesta del Ternero, más el herido internado en nuestro hospital, son hechos repudiables y deben tener la investigación necesaria para que la comunidad sepa lo sucedido”.

Pogliano adelantó que él presentará una denuncia formal porque “lo único que (Odarda) logró fue enardecer y poner un clima violento en nuestra localidad. Una funcionaria nacional con semejante responsabilidad no puede hacer ese tipo de declaraciones, perjudicando a una comunidad que estaba disfrutando a pleno un fin de semana largo, colmada de turistas y con múltiples actividades. Sus opiniones solo contribuyeron a alterar la paz social de El Bolsón”.

Respecto a la ausencia llamativa de Gendarmería Nacional durante los disturbios del domingo 21/11 -cuando horas antes estaban patrullando las calles, el jefe comunal se preguntó “si están esperando que haya algún muerto más, porque hasta la tarde del domingo se los vio caminando en grupos de a 3, pero anoche no apareció ninguno en 10 kilómetros a la redonda”.

Insistió:

Es preocupante esa inacción, si no hubiese sido por los gauchos que estaban en la jineteada y decidieron dar una mano y lograron sacar a los revoltosos, otro hubiese sido el final de estos episodios, ya que prendieron fuego entre dos estaciones de servicio, además de romper el local comercial que me toca de cerca, aunque lo importante de destacar es la violencia con que se manejaron y lo desprotegidos que nos sentimos los vecinos de El Bolsón. Es preocupante esa inacción, si no hubiese sido por los gauchos que estaban en la jineteada y decidieron dar una mano y lograron sacar a los revoltosos, otro hubiese sido el final de estos episodios, ya que prendieron fuego entre dos estaciones de servicio, además de romper el local comercial que me toca de cerca, aunque lo importante de destacar es la violencia con que se manejaron y lo desprotegidos que nos sentimos los vecinos de El Bolsón.

El grupo de manifestantes incendió el cartel homenaje a José Luis Cabezas y destrozaron el negocio de la esposa del intendente.

Entonces apareció el grupo de lugareños, autoconvocados como “patriotas” y arremetieron contra los militantes de la causa mapuche, “un grupo minúsculo de violentos, encapuchados, utilizando palos y piedras, que intentaron amedrentar e infundir el terror”.

El intendente se quejó:

Llevamos 4 años sin esclarecer ningún hecho delictivo. Están todos encadenados si nos remontamos a la toma del municipio, la quema de la oficina de Turismo, el incendio del Club Andino y la quema de las máquinas en el campamento de Vialidad en Cerro Catedral, entre otros. No hay un solo culpable, incluso yo mismo presenté una denuncia por agresión en Cuesta del Ternero, con encapuchados y armas, y hasta identificamos a varios con algunos testigos, pero siguen libres y no tengo dudas de que son los mismos que estaban anoche en los disturbios del centro. Llevamos 4 años sin esclarecer ningún hecho delictivo. Están todos encadenados si nos remontamos a la toma del municipio, la quema de la oficina de Turismo, el incendio del Club Andino y la quema de las máquinas en el campamento de Vialidad en Cerro Catedral, entre otros. No hay un solo culpable, incluso yo mismo presenté una denuncia por agresión en Cuesta del Ternero, con encapuchados y armas, y hasta identificamos a varios con algunos testigos, pero siguen libres y no tengo dudas de que son los mismos que estaban anoche en los disturbios del centro.

Pogliano también dijo que el Estado nacional “tiene que garantizar además la transitabilidad de la ruta nacional 40, hacia el norte y sur. En Villa Mascardi recién se liberó esta madrugada, con 10 kilómetros de vehículos esperando, no queremos vivir la misma historia todo el verano porque somos un destino turístico de importancia en el país. También el gobierno nacional debiera defender a quienes nos consideramos argentinos”.