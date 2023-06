Live Blog Post

Habló el abogado defensor de L-Gante

En diálogo con TN, el abogado del músico, Alejandro Cipolla, opinó sobre el arresto de su cliente y dijo que “la detención es exagerada por la calificación legal en sí. Se atiende más a fines políticos que a otras cosa”.

“Elian me relató el hecho y me dijo que se había gestado un altercado con unos punteros políticos del barrio y más que eso no había sucedido. Fue una pelea en un boliche, pero él no estaba”