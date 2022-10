Juicio de Thelma Fardin: ¿Cuando se termina la pesadilla?

image.png

Con el testimonio de Darthés, quedaría cerrada esta etapa del juicio que se reanudó el 29 de septiembre de 2022 tras un pedido de nulidad por parte de la defensa. Sin embargo, el juez Mazloum, no dió lugar a dicha petición de posponerlo.

Hace dos semanas se reanudaron las audiencias, donde declararon testigos de la defensa y ya se fijó la fecha del imputado aunque aún no se sabe cuándo será la próxima. Como testigo de la defensa va a declarar la esposa del actor.

“Se escapó durante cuatro años”: el desahogo de Thelma Fardin el día de la declaración de Darthés

Darthés, por consejos de sus abogados, volvió a Brasil y está en libertad pero está imposibilitado de salir del país, además de que tiene retenida su documentación migratoria.

Desde el inicio del juicio el 30 de noviembre de 2021 declararon 11 testigos de ambas partes. En Brasil no rige la continuidad en un juicio y se manejan según la agenda que va marcando el juez, que se vio interrumpida por el planteo de la defensa.

El juicio es a "a puertas cerradas" porque al momento de los hechos denunciados la actriz tenía 16 años. Además, se espera que antes de fin de año haya una sentencia.

image.png

El principio de la pesadilla

El 11 de diciembre de 2018, Thelma Fardin contó, en la conferencia de prensa organizada por el colectivo Actrices Argentinas, lo que vivió a manos de Juan Darthés, su excompañero de la tira Patito feo.

La joven señaló que el protagonista de la tira juvenil la violó durante una gira que hicieron por Nicaragua, en 2009. Continúa el relato:

Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no

image.png Thelma Fardin después de denunciar por violación a Juan Darthés en 2018

Durante el tiempo que se esperaba el comienzo del juicio, el actor se habría exiliado en Brasil, donde posee familia y se habría regugiado ahí.

Hoy en día, en el proceso judicial, ya han participaron tres países la Argentina, Brasil y Nicaragua, aparte de un gran número de testigos y mujeres, parte del colectivo #MeToo, que fueron a dar su apoyo a Thelma Fardin.

-------

Más contenido en Urgente24:

Alerta máxima: A este paso, Qatar 2022 será catastrófico

AHORA 30 despierta el sueño del televisor gigante

Golpe al relato K en Gran Hermano: los planes no bastan y la pobreza se

Revolución Federal: Ordenan detener a hija del 'Coco' Basile

Sergio Massa en guerra frontal con la picadora de carne