¿Nuevas formas de abuso sexual?: Hipnosis y sadomasoquismo

Antônio Alvimar, relata:

No vamos a archivar las denuncias. La Universidad tiene que ser un espacio seguro donde las familias puedan confiar en los jóvenes, y no causar daños en la vida afectiva y personal de nuestros estudiantes

Sadomasoquismo

El BDSM es un término creado en 1990 que abarca un grupo de prácticas y fantasías eróticas, cuyas siglas significan: Bondage; Disciplina y Dominación; Sumisión y Sadismo; y Masoquismo. Dicho método tiene como regla fundamental el consenso entre ambas partes, por lo que el placer posee otros métodos menos prejuiciosos.

A su vez, el “bondage” consiste en un conjunto de prácticas sexuales de carácter sadomasoquista que implican el dominio físico de uno de los miembros de la pareja sobre el otro.

La psicóloga y sexóloga Patricia Safadi detalló qué cada una de estas prácticas eróticas se deja muy claro desde el principio cuales son los límites. En ese sentido, el bondage se refiere a generar sensaciones nuevas y experiencias sensoriales distintas, dejando en una posición de vulnerabilidad a la pareja al limitarle un sentido o impedirle el movimiento con ataduras u objetos.

-----------

