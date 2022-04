En ese sentido, ironizó: "Así, el Gran Hermano Macrista accedió a nuestros recorridos violando las más elementales garantías constitucionales".

Por último, aseguró que lejos de victimizarse por la situación, un "escándalo" como este sería "de proporciones mayúsculas" en otro lugar del mundo, pero aseguró que Larreta tiene blindaje mediático.

"A mí la verdad no me gusta la victimización de los dirigentes mientras el pueblo sufre tanto, pero esto en cualquier país del mundo es un escándalo de proporciones mayúsculas. Acá no sale ni en el diario", sentenció.

https://twitter.com/JuanGrabois/status/1514011544253865984 La PSA allanó cuevas de la policía porteña porque se comprobó que el gobierno de JxC utilizó ilegalmente datos biométricos del RENAPER para seguir con alguna de sus 80 mil cámaras con capacidad de reconocimiento facial a dirigentes, del presidente y la vicepresidenta para abajo. pic.twitter.com/2XfniwgmwN — Juan Grabois (@JuanGrabois) April 12, 2022

Carta abierta de Juan Grabois

Más temprano, Juan Grabois, anunció la creación del Comité de Acreedores de la Deuda Interna mediante una carta abierta dirigida al senador del FDT José Mayans.

“Hemos conformado un Comité de Acreedores de la Deuda Interna para que la consigna "la deuda es con el pueblo" se convierta en una realidad, investiguemos el endeudamiento externo y recuperemos los fondos fugados. Les dejo la carta dirigida a Mayans”, anunció en sus redes sociales.

La carta la firmaron el activista y escultor Adolfo Perez Esquivel, el periodista Alejandro Bercovich, el secretario General de la CGT Pablo Moyano y Juan Grabois, entre otros. Este organismo tiene en mente realizar políticas públicas en pos de reforzar el acceso a la tierra, al techo, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la cultura; también se aferran el principio del respeto a la naturaleza y bienes comunes.

Asimismo, el comité hará todo lo posible para probar que el FMI participó en una estafa junto al gobierno del expresidente Mauricio Macri; se le exige a la justicia que investigue el estatuto expuesto. Asimismo, el organismo propone que el pueblo no se haga cargo de la deuda, sino quiénes fueron los responsables de la deuda con el fondo.