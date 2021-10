"Solamente para darte una idea de las iniciativas que están apareciendo, lo que cual va a complicar la operatorio de cualquier persona en 2022-2023. Si el oficialismo hubiera ganado en las PASO por 9 puntos, tendríamos otra clase de preocupaciones", dijo.

De Pablo consideró que "para frenar el intento de radicalización" que insinúan esas iniciativas "ahí está la nueva composición del Congreso". "El rol de la oposición es muy importante, para poner límites", agregó.

Dijo:

De Pablo consideró que el Gobierno se encuentra en un "contexto de falta de credibilidad". "Por ejemplo, si hoy se levantara el cepo cambiario, salimos corriendo al banco a comprar dólares, porque pensamos que esa medida no puede durar más de media hora", dijo.

En este marco, el economista evaluó que la Argentina "tiene superávit comercial y déficit cambiario, y sin embargo, el Banco Central pierde reservas: eso quiere decir que hay desfasajes". "En el mercado cambiario hay presiones múltiples", afirmó.