Intentaron robarle y por la inseguridad quiere irse del país

Pero cuando el delincuente comenzó a disparar contra él y su hija, el hombre reaccionó corriendo del lugar. “Gatilló dos veces y no salió. Pero la tercera sí salió, al aire por suerte. Mi hija se quedó inmovilizada en la camioneta. Después me dijo ‘ma, no sabía qué hacer’, fue desesperante” aseguró la madre que veía cómo la vida de su hija corría peligro.