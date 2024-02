Intendentes del interior se unen para presionar a Milei: El motivo

Y agregó: "Los gobernadores no pueden atender este derecho esencial que es el transporte público" y acusó al presidente Javier Milei de forzar a los intendentes a poner "una tarifa plena de entre $ 1.200 y $ 2.200 por pasaje lo que es difícil de sostener por los usuarios y difícil de aplicar".

"Nos quiere obligar a imponer una tasa para sostener el subsidio. Hoy los municipios están sosteniendo el transporte público", sentenció.

Diferencias entre el AMBA y el interior

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, agregó: "Todos pagamos un impuesto para que el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) tenga el boleto más barato. Nosotros no estamos generando un gasto, el Estado nacional recauda un tributo y se lo quedan allá".

"Esto no es una discusión que nosotros estamos dando por obras o por presupuesto, que obviamente también la vamos a dar, esto es en defensa de la gente que todas las mañanas en nuestras ciudades se toma el colectivo", disparó el jefe comunal rosarino.

Asimismo, los intendentes coincidieron con que esta decisión, el Gobierno nacional "quiere empujarnos a que castiguemos al usuario con una tarifa" y cuestionaron al Presidente respecto del concepto de "casta" que popularizó en el último tiempo".

"Pareciera que para el Presidente la casta son los jubilados, los estudiantes, los trabajadores, los esenciales que tanto defendimos en la pandemia y hoy están castigados por el peso de un ajuste que no tiene sentido", sentenciaron.

Por último, explicaron que según las leyes vigentes, el Gobierno no puede eliminar un fondo compensador, es decir, no puede aplicar una partida que está en el Presupuesto sin emitir una resolución, y por ahora no hay ninguna resolución de la Secretaría de Transporte que inhabilite el envío de los fondos, pero de igual forma no los están enviando.

En ese sentido, los intendentes hicieron un llamado a los diputados y senadores "a que exijan al Gobierno nacional que cumpla la ley".