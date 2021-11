Horacio Rodríguez Larreta debería responder sobre Favaloro

Apenas escuchó la consulta, Rodríguez Larreta intentó interrumpir la pregunta: “No, no... Disculpame. No tengo absolutamente nada que ver con eso y no estoy para esa pregunta”.

“No tengo absolutamente nada que ver con eso. Eso es todo lo que tengo para decir”, reiteró ante la insistencia del periodista.

La Carta de René Favaloro

Desde el kirchnerismo, a Horacio Rodríguez Larreta le suelen insistir cada tanto con la acusación de haber hecho un supuesto pedido de coima a René Favaloro cuando estaba en el PAMI y se sustentan en la carta que dejó el médico antes de suicidarse.

ESCÁNDALO TOTAL: a Larreta le preguntaron por la muerte de Favaloro y abandonó la entrevista

“El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros -creo desde el año '94 o '95- de 1.900.000 pesos; la hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían", escribió Favaloro.

"Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema deberíamos tener cien camas más. No daríamos a basto para atender toda la demanda. La situación actual de la Fundación es desesperante, millones de pesos a cobrar de tarea realizada, incluyendo pacientes de alto riesgo que no podemos rechazar. Es fácil decir 'no hay camas disponibles'. Nuestro juramento médico lo impide", decía en otro tramo de la misiva.