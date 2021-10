Héctor Daer, el amigo de Alberto, acusado de patotero

Debe recordarse que Héctor Daer es uno de los sindicalistas más cercanos al presidente Alberto Fernández, aunque Juan Manzur prefiere a Gerardo Martínez, de la construcción.

En Sanidad

En este contexto hay que ir a las elecciones en Sanidad en Ciudad de Buenos Aires.

La agrupación Bordó denunció agresiones físicas de patotas sindicales en las puertas del Sanatorio Güemes, donde su gente se encontraban realizando una panfleteada para difundir sus propuestas.

Alejandra Ruz, enfermera del Dupuytren, es la candidata a secretaria general de la Bordó (sin vínculo con la fashionista mexicana Alejandra Ruz).

manifestó:

La Celeste y Blanca, lista encabezada por Daer, atacó con patotas a compañeros de la primera línea que se encontraban volanteando las propuestas a los trabajadores del Sanatorio Güemes de cara a las elecciones del gremio. Todo para no dejarnos expresar. Vemos que también se preparan para hacer fraude e imponer trabas a la hora de la fiscalización. La burocracia sindical aparece cuando entrega nuestros derechos laborales o cuando quiere acallar las voces que lo denuncian. ¿Cómo piensan defender a los trabajadores si atacan y golpean a quien piensa diferente?

Actitudes como estas demuestran la necesidad de fortalecer un modelo sindical opuesto al de Daer, que escuche a todas las voces y termine con los métodos patoteriles para defender los privilegios de unos pocos. En lo concreto, la Celeste y Blanca no hace nada para revertir el básico por debajo de la línea de pobreza, y lo convalida con cada firma de paritaria en interminables cuotas. Con Daer que está al frente de la seccional capital desde el siglo pasado y el eterno West Ocampo, venimos con míseros salarios que están por debajo de la línea de pobreza desde siempre. Es hora de cambiar en el gremio, y cada ataque de la burocracia podrida demuestra el miedo que tienen de que crezca una alternativa que no les teme y que surge desde abajo.

Paritarias

En tanto, tras casi 9 meses, el Ministerio de Trabajo de la Nación homologó el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) firmado a comienzos de 2021 entre la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) y las cámaras empresariales CILFA, CAEMe, COOPERALA y CAPROVE.

En enero, el sindicato que nuclea a los trabajadores de las plantas industriales de farma y productos veterinarios cerró la primera revisión bimestral contemplada en las paritarias rubricadas en mayo del 2020 con las cámaras industriales y que tenía vigencia hasta el 30 de abril del 2021. En aquel entonces, la actualización fue del 11.28% en 2 cuotas:

5.48% en enero y

5.5% en febrero.

Además se determinó un bono vacacional, no remunerativo, a abonar por única vez a todo el personal: $10.551,14 a pagarse junto con las remuneraciones del mes siguiente en que se haya efectuado la licencia anual ordinaria devengada del año 2020.