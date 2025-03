Golpe al narcotráfico: Cayó un ex policía vinculado a "Los Monos"

Vínculo con el narcotráfico

Raffo quedó en el radar a fines de la década del 2000 cuando denunció la existencia de corrupción en la fuerza policial al señalar que había "cajas negras". En 2009, sufrió un ataque a balazos contra la fachada de su vivienda, una modalidad de amenaza que hasta ese momento no era común. No obstante, sus acusaciones no prosperaron por lo que poco después fue apartado por la policía.