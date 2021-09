El video de la amenaza barra brava en la previa del regreso

“Dije que el 8 me iba, llamé al señor Germán Minué y dije que me iba a fin de año. De acá en adelante el que manda en la barra soy yo, me cansaron", explica el líder de la barra brava. Al parecer, la disputa pasa por una cuestión de fechas.

"Yo le hablo a todos los muchachos de la barra: no los voy a traicionar, soy un tipo con códigos y derecho. Acabenla y dejen de romper los huevos porque voy a juntar 200 - 300 vagos y no me voy a ir nada", terminó de manera contundente. Ante la circulación de este video, las autoridades de Córdoba tomaron nota y comenzaron a plantear posibilidades de cara al regreso del público el fin de semana del 1 de octubre.

En esa fecha, Belgrano jugará de local en su estadio, y podría haber enfrentamientos en caso de avanzar la interna. Para evitar conflictos, se planteó la posibilidad de trasladar la localía al Mario Alberto Kempes de Córdoba, aunque la dirigencia del celeste desestimó la posibilidad, confirmando la localía en el Gigante de Alberdi.