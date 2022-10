Tras el revuelo que generó la desmentida de Cerruti, que fue criticada por la oposición y el propio oficialismo por no ocuparse de "lo importante", la Rosada se plantó y otros miembros del equipo de Gobierno señalan a Cerruti de haberse equivocado en la forma de comunicar ese hecho en particular, ya que consideran que las declaraciones de Alfa fueron cuando terminaba el día, por streaming, y que si no fuera por Cerruti el tema habría pasado de largo.