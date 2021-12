El día que Sergio Massa festejó: Fue unánime

sigue siendo un interlocutor permanente del Gobierno estadounidense ,

, es el político del FdT con mejor diálogo con los empresarios ,

, sobrevivió a Mauricio Macri y mantiene diálogo cercano con casi todo el postmacrismo de JxC ,

, tiene canal abierto con todos los integrantes de los bloques legislativos que, en el nuevo año legislativo por comenzar, incorporan a notables referentes de la política.

Por supuesto -otra vez- que Massa no aparece en el ranking de los que lideran la competencia de popularidad pero en escenarios de necesidad él ha demostrado enorme flexibilidad y capacidad de adaptación, virtudes no desdeñables en una Argentina que carece de estabilidad.

También es cierto que hay algunos objetivos que le molesta no haber alcanzado. Por ejemplo, colaborar en un plan de estabilización porque dice que la inflación erosiona cada día la popularidad que el FdT intenta recuperar con diversas medidas. También le obsesiona el fracaso de la Ley de Alquileres vigente y las dificultades en el acceso a la vivienda en especial de los jóvenes.

¿Cuáles son las prioridades 2022 de Massa?

No es posible confiar en lo que Massa explicita porque en ocasiones sólo quiere agradar a su interlocutor o quizás engañarlo. Sin embargo, quienes lo conocen dicen que un objetivo central es la institucionalización del Frente de Todos, con mecanismos establecidos de resolución de conflictos y de elecciones internas. Él ya identificó al Frente Amplio de Uruguay como un benchmark sobre el cual trabajar. Obtener avances en esto es muy importante para el FR.

Otra prioridad es incrementar el trabajo legislativo del FR porque él cree que en el año por delante, en una Cámara Baja de mayor nivel, la creatividad provocará diferencias. Ya ha distribuido trabajo específico en algunos temas de alto impacto entre los diputados FR.

Luego se encuentra la agenda del diálogo, acerca del que viene proponiendo una agenda desde aquella participación en el Council of the Americas en la que también estuvo Horacio Rodríguez Larreta -las llamadas "políticas de Estado", un concepto que también utilizó CFK pero ella no lo explicitó y, además, todo lo que CFK proponga siempre quedará cruzado por la grieta que supo construir-. Toda la oposición acepta hoy día que el Congreso puede ser el mejor espacio para ese diálogo, y Massa cree que esta posibilidad debe aprovecharla porque le concede un rol mayor respecto de 2021.

De hecho, en su discurso de agradecimiento por la reelección, él dijo: "Quiero invitarlos a que este periodo que empieza sea de diálogo y de trabajo con debate. Con ideas y respeto. Que tengamos la capacidad de escuchar al otro y ponernos en su lugar. Y que surjan las soluciones a los problemas de millones de argentinos”.

Objetivamente, el año 2021 fue de derrota electoral para el FdT y los números son elocuentes: perdió electores, perdió bancas legislativas y quedó convertido casi en una fuerza electoral de la 3ra. Sección Electoral bonaerense, más allá del éxito que tuvo en minimizar el fracaso y mostrarse unido ante una oposición que parece fragmentarse. Pero en el caso particular de Massa, 2021 termina con considerables avances.