El comanejo de Juan Cabandié y el ERP, en clave "terrorista"

El RAM en las tierras lindantes con el Lago Mascardi (Foto: RioNegro.com) "Acerca de qué vamos a hablar: ¿sobre cuánto de lo que estás pidiendo va a ceder el Estado? Es un poco conversar con terroristas", afirman guardaparques sobre el "comanejo" del que habló Juan Cabandié.

Pero el exsenador nacional rionegrino (que ejerció el cargo durante 18 años) y actual Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, fue más allá sobre el conflicto mapuche que se vive en la región y advirtió que "Jones Huala podría quedar en libertad en un año y volver a Bariloche".

"Es un escenario muy complejo porque son ideas separatistas. Ya no se trata de reivindicaciones de comunidades originarias que tienen derecho al reclamo por la tierra. Han hecho una proclama que me recuerda mucho la del ERP cuando entró en la selva tucumana. En Bariloche quemaron instalaciones de Vialidad y máquinas porque eran usadas para correr la nieve de los oligarcas que van a esquiar al cerro. Estos son los argumentos del documento que saca la comunidad mapuche que reivindica estos hechos", dijo Miguel Ángel Pichetto.

"Estamos frente a escenarios demenciales, con la idea de la creación del Estado mapuche como autónomo, separado del Estado argentino, donde la ley nacional no tiene ninguna vigencia", consideró.

Respecto de la comparación con el ERP, Miguel Ángel Pichetto insistió: "Hay componentes ideológicos, claro, y radicalizados. Hay una logística y tienen apoyo de abogados que se denominan montoneros. Está un dirigente montonero realmente de mucha historia, uno de los hombres principales que estaba al lado de Firmenich, que se llama Roberto Cirilo Perdía, es abogado y ha estado patrocinando a estas comunidades y a esos grupos violentos".

roberto perdía.jpg Miguel Ángel Pichetto afirma que Roberto Cirilo Perdía "ha estado patrocinando a estas comunidades y a esos grupos violentos".

"Estos acontecimientos no son nuevos, han explotado con el caso de (Santiago) Maldonado, que fue calificado como desaparición forzada y no lo era porque el joven se había ahogado", continuó.

"Este hecho tampoco es nuevo en Chile, donde en la zona de la Araucanía hay toda una reivindicación mapuche. Hay procesos que están siendo coincidentes. Jones Huala está cumpliendo una condena en Chile, probablemente en un año quede en libertad y vuelva a Bariloche. Esto es complicado porque además hay una reivindicación y una convalidación de los organismos nacionales: el INADI actúa convalidando, la Procuración del Tesoro... el doctor (Carlos) Zannini retiró la demanda de recuperación de Parques Nacionales", sostuvo el otrora candidato a vicepresidente de la Nación.

Consultado sobre si ve complicidad por parte del Gobierno Nacional en estos casos, Miguel Ángel Pichetto respondió: "No sé si esa es la palabra o si hay un exceso, un dejar hacer y un reconocimiento que no tenían estas comunidades sobre tierras que no eran propiedad de ellos y las ocupan con métodos violentos".

"Además hay un debate muy interesante: el paleontólogo e historiador Rodolfo Casamiquela, que estudió el tema, indica que los pueblos originarios en el lado argentino son los tehuelches, que eran agricultores y fueron exterminados por los mapuches que entraban en malón. Eso determinó que Julio Argentino Roca, un gran argentino, avanzara sobre el desierto y ocupara la Patagonia. Toda esta historia está estudiada y documentada", recalcó.

alberto pichetto.jpg Miguel Ángel Pichetto dijo que es "lamentable" que el Gobierno de Alberto Fernández "haya calificado estos hechos como delitos comunes".

Finalmente, el excandidato a gobernador de Río Negro indicó que el Gobierno de Alberto Fernández, debería "restablecer el orden", entendiendo que es "lamentable que se haya calificado estos hechos como delitos comunes".

"Coincido que son acciones insurreccionales y algunas tienen características de terroristas. La gobernadora (Arabela Carreras) ha definido las acciones de la quema de Vialidad como una acción terrorista. Además, la declaración es una reivindicación de una acción militar-terrorista", finalizó Miguel Ángel Pichetto.