Día de la Militancia, Cantata al clientelismo en la Plaza

plaza de mayo dia de la militancia 2.jpg Día de la Militancia: ¿militancia?

Esta idea de la militancia rentada o la militancia profesional que prevalece en el Frente de Todos obliga a recordar el nacimiento del peronismo, cuando los paredones se escribían con carbón y nadie cobraba por ello.

Entre los 20.000 peronistas que fueron a Gaspar Campos el 18/11/1972, la mañana siguiente al arribo de Juan Domingo Perón, y los que participaron de la reivindicación de Alberto Fernández en Plaza de Mayo 2021, hay un océano socioeconómico-cultural.

Es posible preguntarse cómo sería, en 2021, la movilización del Día de la Militancia si se careciera de los planes sociales y otras formas de clientelismo.

Algo más: si el peronismo hoy es el que llegó a Plaza de Mayo, no está cumpliendo el plan de Perón de superar el clasismo social. Y si los cuadros peronistas son los que se vieron, tienen algunas desventajas en la inserción social presente y futura en la clase media.

la campora.jpg Miércoles 17/11/2021, 17:03, Alberto Fernández está hablando en la Plaza. La Cámpora posando para los fotógrafos.

Albertismo

La idea de la CGT y del Movimiento Evita era que naciera, de una vez por todas, el 'albertismo', a lo que siempre se resistió Alberto Fernández.

Sin embargo, cuando acumula 2 fracasos electorales en 60 días y una presión considerable por la agenda económico-social pendiente, Alberto Fernández apela a la simulación del 'albertismo' porque teme por su estabilidad institucional. Pero no se animó tampoco ahora. No tiene agallas.

Pero ¿cuál fue el mensaje de Alberto Fernández a los militantes?

"Este año los sueldos van a ganarle a la inflación y no van a pagar impuesto a las Ganancias",

"controlar a los formadores de precios" para cuidar el bolsillo de la gente,

"reconstruir las fuerzas de seguridad que, al servicio de la democracia, defiendan a los ciudadanos" y

que "los delincuentes" sean sometidos a "un juicio bajo el sistema del Estado de Derecho".

Por un lado, resultó, entonces, un discurso que monetiza la militancia, y también le miente. Es imposible que los salarios le ganen a la inflación. Entonces, Alberto Fernández le faltó el respeto a la militancia.

Y Fernández le siguió mintiendo a sus militantes: "No vamos a parar hasta que cada argentino y argentina encuentre su lugar en el trabajo". Bastaba con mirar a los militantes para afirmar que la política abusa de ellos, no les entrega herramientas que permitan su inserción laboral, seguirán pendientes de los planes sociales. Es más: los 'cartoneros' estaban del otro lado de las vallas ubicadas en la calle Bartolomé Mitre, esforzándose para cargar sus carritos, no estaban en la Plaza.

plaza de mayo dia de la militancia.jpg El dron sobre Plaza de Mayo no permite comprender la precariedad de la movilización

Para el Día de la Militancia, el discurso de Alberto fue muy mediocre, carente de trascendencia, imposible de reivindicar, 8 horas después estará en el olvido a menos que Javier Milei le responda por la mención que hizo de él y Mauricio Macri:

Si Macri no quiere hablar, que se quede con sus amigos solo, haciendo negocios y si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tiene, que niegan la diversidad y el terrorismo de Estado. Si Macri no quiere hablar, que se quede con sus amigos solo, haciendo negocios y si Milei no quiere hablar, que se quede encerrado con aquellos compañeros que tiene, que niegan la diversidad y el terrorismo de Estado.

Según el 'off the record' la movilización supone ponerle un freno al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y decirle que en 2023 las candidaturas se definirán en PASO y no por dedazo. Es decir una riña interna de Todos exhibida ante toda la sociedad. Pero esa desnudez asusta por lo precaria.

Entre Mauricio Macri que dicen que quiere otro mandato presidencial y Alberto Fernández que dicen que quiere una reelección mientras Cristina Fernández de Kirchner guarda cama, pensando en sus entuertos judiciales pendientes, el futuro luce muy incierto.

¿Cuánto costó al Tesoro Nacional el aquelarre? ¿Lo pagan todos vía la inflación que el anfitrión no puede contener o lo pagarán los ausentes de la Plaza, con sus impuestos? ¿Cómo quedarán estos militantes si se concretara el acuerdo de austeridad fiscal con el FMI (bajar el déficit a 3% del PBI)?

Última: en aquel regreso de Juan Perón en 1972, origen de la efeméride, estaban todos juntos: desde José López Rega a Rodolfo Ortega Peña, a quien asesinaría la Triple A creada por López Rega a pedido de Perón; el cura Carlos Mugica y alguno de los extremos que luego le bajaron el pulgar -aún no se confirmó si fue por derecha o por izquierda-. A esta 'Albertinada', también concurrió gente muy heterogénea. Lo mejor que podrían hacer los que no fueron a la Plaza es correrse y dejar que los acontecimientos fluyan. Las diferencias están a la vuelta de la esquina ( igual que en Juntos, jeje. Ay Argentina).