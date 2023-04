Consultado por los medios por la puja entre el gobierno de la Ciudad, provincia de Buenos Aires y Nación en lo que respecta a las responsabilidades por la seguridad, aseguró: “Se tiran la pelota uno al otro y nosotros seguimos sin seguridad. La verdad que nosotros estamos muy cansados. Les pedimos disculpas a la gente que viaja, pero es un reclamo para ellos también, para que viajen todos seguros”.

Berni Sergio Berni y la tremenda trompada que recibió el lunes en una protesta en la Gral. Paz.

A posteriori de la detención de los dos colectiveros inculpados por ser los causantes materiales del ataque a Sergio Berni, una empresa bonaerense decidió no prestar servicio. Se trata, como adelantara Urgente24 de la empresa Almafuerte, paradigma de la zona Oeste del Gran Buenos Aires.

La empresa se expidió, oficialmente, en estos términos : "Como es de público conocimiento, las fuerzas represoras se encuentran allanando domicilios de compañeros como así también sus lugares de trabajo. Este tipo de comandos no se habían visto desde la época de la dictadura cuando la Triple A salía a la caza de trabajadores organizados. Desde nuestra organización queremos hacer saber a todos los compañeros y al público en general que no vamos a permitir tales atropellos. Solicitamos de forma urgente la inmediata liberación de nuestros compañeros. Hacemos como único responsable al señor Sergio Berni de las consecuencias que puedan acarrear este tipo de procedimientos en el transcurso de estos días. Al secretario de la UTA, Roberto Fernández, lo invitamos a que accione en consecuencia y tome las medidas necesarias para acabar con este vergonzoso proceder. No podemos soportar más estas actitudes típicas de la dictadura. Es por este motivo que desde la organización los estamos convocando a concentrar y movilizar. Basta de mentiras. Basta de atropello. Basta de impunidad. Porque si tocan a uno tocan a todos y esa es nuestra ley primera".

Los inculpados y apresados, ayer miércoles, en horas de la noche, por orden de la jueza Luisa María Escrich, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas de CABA Nº 20, fueron identificados como Jorge Galeano y Jorge Zerda.

Los operativos fueron realizados en conjunto por efectivos de la Policía de la Ciudad y la DDI Morón de la fuerza Bonaerense en las localidades de Merlo y Gregorio de Laferrere.

Se esperan novedades en el asunto ya que es una noticia en desarrollo.

