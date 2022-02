Demandarán al Estado por el femicidio de Úrsula Bahillo

"Todos saben que a mi hija me la mató el sistema. No olvidemos que el juez de Mercedes tenía el pedido de detención inmediata el 5 de enero por una cámara gesell que le hacen a una nena con discapacidad. Como él era subrogante y estaba de vacaciones, no iba a abrir la fiscalía para detenerlo. El exnovio de mi hija rompió las perimetrales. Me desecharon las denuncias diciendo que no había peligro y me la mató. Si hubiesen atendido las denuncias, hoy Úrsula estaría viva", expresó Patricia.

"La municipalidad de Rojas no me proveyó lo mínimo que esperábamos ante múltiples denuncias, que era un botón antipánico. Llegó el 9 de febrero, me la asesinaron a Úrsula el 8. Reciben una suma importante de dinero y no está destinado para que se terminen todos estos flagelos", denunció.

"Yo dije que voy por todo y todos porque Úrsula tenía nombre, apellido, ética y moral", indicó y agregó: "Ahora estoy esperando al ministro Sergio Berni que firme la baja del policía que lleva la culpa de asesinar y degollar a Úrsula".

En ese sentido, criticó a aquellos que solo posaron para la foto y no los acompañaron en todo el proceso judicial En ese sentido, criticó a aquellos que solo posaron para la foto y no los acompañaron en todo el proceso judicial

Finalmente, Nasutti propuso: "Ya que el Estado no nos escucha, tendría que formar un espacio para que con madres y padres del dolor puedan trabajar en conjunto y nos reciban. Hay muchos que pueden sobrellevar el dolor, pero hay muchos que no".