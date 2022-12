Clima 19/12: Armá planes, que así estará el tiempo hoy

Cómo estará en el NEA

En Misiones la lluvia no da tregua pero el campo está contento dado que de esta forma se logra combatir la sequia, así que cada gota es bienvenida sin ningún desperdicio. Para el lado de Corrientes, Formosa y Chaco en cambio, las lluvias van a empezar a verse a partir del domingo y serán apenas unos chaparrones, esperando a que el pronóstico de un giro y aparezcan mucho antes. Por el momento, se mantendrán con una semana nublada.

La temperatura para hoy será de mínima 19° y la máxima 35° C.

-clima-

Clima en Argentina: Cómo estará en el centro

La región central del país tendrá un clima con cielo parcial a mayormente nublado durante la jornada de hoy y como bien viene presentando estos días. En Buenos Aires las lluvias pretenden hacerse presentes a partir del día sábado pero una manera muy light, quedándose en una llovizna para refrescar un poco el ambiente caluroso que vienen arrastrando.

A partir de este miércoles, las lluvias se harán presentes en la provincia de Córdoba hasta el día sábado, mientras que, en Santa Fe y Entre Ríos comenzarán a partir del día sábado con chaparrones que luego se convertirán en una tormenta durante la tarde hasta el día siguiente.

La Pampa por mientras, se mantiene nublado pero le da la bienvenida a las lluvias durante la mañana de este martes que durarán hasta el jueves.

Las temperaturas para hoy serán de mínima 17°C que ascenderá a una máxima de 35° C.

Clima en Argentina: Cómo estará Cuyo

La región de Cuyo constituida por San Juan, Mendoza y San Luis le darán la bienvenida a las lluvias a partir de esta tarde/noche comenzando por Mendoza y San Juan, mientras que San Luis espera hasta el día martes 20/12 y durarán toda la semana. Para la primera, la alerta amarilla se hizo presente por fuertes tormentas y esto muchas veces para la provincia vitivinícola, representa la caída de granizo, así que es ideal mantenerse al tanto.

Por mientras, el clima en cuyo se mantiene mayormente nublado con temperaturas que van desde los 18° hasta los 33° C.

clima hoy.jpg

Clima en Argentina: Cómo estará el sur del país

En la Patagonia el clima no se decidió y optó por brindarle un cielo nublado a algunas partes del sector y a otras lluvias, es por ello que, Santa Cruz se mantiene nublados hasta el día jueves a la espera de chaparrones que no durarán más que una tarde. Por otro lado las provincias de Chubut y Río Negro comienzan la jornada con tormentas eléctricas que se extenderán hasta el día siguiente, a excepción de Río Negro que las mantendrá hasta el día jueves, mientras que en Neuquén caerá una tormenta eléctrica para la tarde que durará hasta mañana martes en la noche.

Tierra del Fuego se mantiene sin variaciones por lo que sostiene una semana nublada sin precipitaciones y con temperaturas bajas como de costumbre.

La temperatura oscilará entre una mínima de 5° con una máxima de 18° C para Tierra del Fuego mientras que para Santa Cruz la máxima será de 17° y la mínima de 9° C. Para Río Negro, Chubut y Neuquén la temperatura tiene un piso de 15° que ascenderá hasta los 35° C.

Más contenido en Urgente24:

Periodismo: Lionel Scaloni y Lionel Messi jubilan a varios

Dólares por millones: El premio de ganadores (y eliminados) del Mundial

Argentina campeón: los políticos estallaron de euforia en las redes

Lionel Scaloni llevará la Copa a la Argentina: ¿Y Messi?