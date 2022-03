- “Usted le puede llamar como quiera. Si lo quiere llamar Diego Maradona, llámelo aporte Diego Maradona”, le respondió Tetaz.

- “No, aporte solidario, ese es el nombre que tiene, la verdad”, siguió Heller.

“La verdad es que es un impuesto. Llámelo como quiera, me da lo mismo. Quiere llamarlo Diego Maradona, formulo la pregunta distinta. ¿Cuál es el punto de partida en materia de déficit fiscal, teniendo en cuenta que en el 2021 cerró con tres puntos pero con ingresos extraordinarios por el recurso Diego Maradona? Lo llamo como usted quiera, es la misma la pregunta", siguió Tetaz.

Heller: “No, como dice la ley”.

Tetaz: “Gracias por su interpretación. Cuando necesite un sommelier de preguntas le doy la palabra a usted y me hace las aclaraciones que quiera”.

Heller: “Usted no puede dar la palabra”.

Tetaz: “Sí, mientras estoy en uso de la palabra, el único que puede autorizar interrupciones soy yo”.

Heller: “No puede dar la palabra”.

Tetaz: “Sí, tiene que leer el reglamento”.

Heller: “Yo soy el que preside esta reunión. Usted no puede autorizar nada. Circunscríbase a usar la palabra y nada más”.

Sin embargo, ese no fue el único cruce, sino que luego, profundizando sobre el proyecto del FMI, Carlos Heller volvió a cruzar a Martín Tetaz.

"Le hice cuarenta preguntas y no contestó ni una bien", gritó Tetaz para cuestionar al ministro de Economía, Martín Guzmán, a lo que el oficialista Heller le pidió: "Por favor diputado, no monopolice. No es un diálogo, ya está".

Guzmán, entonces, aseguró mientras revisaba sus papeles que le respondió "todas" las consultas excepto por "la del aumento de las tarifas para el segmento del 10%".

Pero el diputado opositor continuó: "Me estás contestando cosas que no te pregunté, yo no te pregunté por ejemplo como funciona un programa de expectativas de inflación, te pregunté por Precios Cuidados".

Mientras Tetaz continuaba hablando a viva voz sin micrófono, Heller, presidente de la comisión de Presupuesto, le pidió "respetar al conjunto de diputados y diputadas".

"Esto no es un set de televisión, por favor. Usted está preparado para el show y esto no es show", le cuestionó.