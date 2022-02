Cecilia Nicolini por Juan Cabandié: Apagar incendio político

Nadie ha insistido con la relevancia que tiene: la política de Medio Ambiente, que incluye la torpeza reiterada en la reacción contra incendios en grandes superficies naturales de la Argentina, depende directamente de Alberto Fernández. No se trata del organigrama sino de la política: el 'albertismo' (que no fue) ha controlado y seguirá al frente de ese ministerio. Esto quiere decir que Juan Cabandié, quien dejó La Cámpora para intentar cofundar el 'albertismo' (y hasta en eso fracasó pero no fue el único), sólo puede ser reemplazado por otro 'albertista', en este caso una colaboradora íntima del Presidente, Cecilia Nicolini.