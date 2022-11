Cartera de mujer: Billetera, celular y una bebé abandonada

Cuando se supo sobre la situación la Directora de Niñez de Almirante Brown, Cecilia Cardelle, se presentó en el Hospital para estar al tanto sobre el estado de salud de la recién nacida.

Por otra parte, el Director del Hospital Oñativia, Helio Navarro, explicó que la beba está internada pero que cuenta con una buena salud y pesa alrededor de 2,9 kg. “Suponemos que tiene una semana de vida y pareciera que fue un parto domiciliario por la forma en que estaba el cordón”, señaló.

Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6ta de Lomas de Zamora.

Abandonaron un bebé recién nacido en la puerta de un colegio en Almirante Brown

Lamentablemente, parece ser algo común abandonar a los bebés

La situación de Almirante Brown no es la primera vez que pasa. Día a día se conocen muchos casos de bebés abandonados en escuelas, en la calle o, en el peor de los casos, en la basura.

Durante el pasado septiembre, una mujer descubrió a un bebé de 10 días envuelto en una especie de bolsa de tela junto a una nota que decía “Cuídenlo bien, por favor”. Fue el llanto de la criatura lo que alertó a la joven que pasaba por la zona.

image.png La nota que estaba junto al bebé abandonado (Foto: TN)

El hecho fue en Lomas de Zamora, Belén Gutiérrez caminaba por el lugar cuando, junto a otra mujer, escucharon el llanto de un bebé que estaba debajo de un auto, frente a una iglesia. Como recientemente había mamá pudo alimentar al bebé de inmediato.

Belén relató en una entrevista a TN:

“Yo iba a la feria, que todos los sábados se hace, y una señora se acerca al lugar y me dice: ‘hay un bebé llorando’, pero tenía miedo de agarrarlo. Entonces me acerqué y lo levanté” “Yo iba a la feria, que todos los sábados se hace, y una señora se acerca al lugar y me dice: ‘hay un bebé llorando’, pero tenía miedo de agarrarlo. Entonces me acerqué y lo levanté”

Cuando confirmaron que el pequeño no parecía estar golpeado, la joven comenzó a pedir ayuda a la gente que transitaba por el lugar. Decenas de personas acudieron, entre ellas una amiga, que la hizo pasar a su casa para que pudiera alimentar a la criatura.

Junto con el bebé, además, había una carta: “Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”.

Cuando la policía acudió al lugar, llamaron a una ambulancia y fue trasladado al Hospital Gandulfo. Sin embargo, los médicos constataron que al menos algunos de los datos de la carta no eran reales.

Según TN, y de acuerdo a lo que dijo el personal de médicos, Jesús tenía 10 días de vida, no 2, e inclusive ya se le había caído el cordón umbilical. La policía investigó la zona pero, hasta el día de hoy, nadie ha reclamado al bebé.

