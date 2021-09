Carlos Fara: Las urnas piden moderación, no radicalización

cristina-alberto-byn.jpg Según Carlos Fara, la opinión pública "ve un Presidente desdibujado, demasiado dependiente de Cristina", y eso "no le va a ser favorable desde el punto de vista electoral".

En cuanto a los anuncios de mejora en salarios y jubilaciones, el reparto de electrodomésticos en barrios pobres, y este tipo de estrategias, Carlos Fara afirma que "siempre puede ayudar ese tipo de prácticas clientelistas, pero cuando vos arrancás en un marco de decepción importante, es muy difícil dar vuelta la elección. En todo caso puede llegar a amortiguar el resultado de septiembre".

En cuanto a las señales mixtas de "moderación" como las de Julián Domínguez tratando de reconciliarse con el campo, frente a la de otros funcionarios K, como Aníbal Fernández, de discurso muy confrontativo, -Carlos Fara dijo que "el recambio de gabinete, definitivamente lo que quiere transmitir es una radicalización del Gobierno, no una moderación. Entonces ahí está en un problema. Porque la demanda de moderación es lo que lo hizo ganar a Alberto en el 2019. Si alguien se modera, como le pasaba a Alberto de a ratos, el kirchnerismo empieza a presionar por un escenario de mayor confrontación. Y entonces termina perjudicando a Alberto y a todos los moderados dentro del Gobierno".

De ello resultaría que la opinión pública "ve un Presidente desdibujado, demasiado dependiente de Cristina, y entonces no le va a ser favorable desde el punto de vista electoral".

La clave es la "moderación"

En cuanto a la oposición, Carlos Fara se refirió a la apuesta de moderación a Rodríguez Larreta que "le viene saliendo bien, con el triunfo de Santilli y de María Eugenia Vidal, que si bien endurecieron el discurso un poquito como para que no se les escape el voto por derecha, fundamentalmente fueron una opción propositiva y moderada".

larreta-cierre-campaña-vidal1.jpg A Horacio Rodríguez Larreta, la apuesta de moderación "le viene saliendo bien", dijo Carlos Fara.

Javier Milei, instrumento de castigo

Carlos Fara se refirió también a los fenómenos como el de Javier Milei que "siempre aparecen en crisis graves como esta, donde la gente se fastidia con el status quo político y busca una herramienta para castigar. Me parece que eso es lo que pasó con Milei, que tuvo buen desempeño en zonas populares como Villa Lugano o Mataderos, con buena inserción en sectores jóvenes. Pero se trata más de un instrumento de castigo que una adhesión ideológica".

Finalmente, afirma que el peronismo podría llegar a recuperar la simpatía de esos votantes, pero hay un gran interrogante: "si se empezó a romper algo de la relación de sectores populares con el peronismo, por lo menos con esta fase del peronismo. Y cada tanto se pueden filtrar personajes como Milei u otros de signo ideológico distinto, pero siempre contestatarios del status quo político".