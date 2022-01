Carla Vizzotti evalúa: Más dosis, menos aislamiento

"Emerge una variante con una dinámica completamente diferente a las de olas anteriores. Es un virus mucho más transmisible. Puede infectar incluso a personas vacunadas pero eso no se está traduciendo en el mundo en el aumento de hospitalizaciones y muertes. La tensión ahora es en los centros de testeos y en el aislamiento", añadió al ser consultada por la gran cantidad de casos que fueron detectados en las últimas semanas.

Carla Vizzotti desestimó el cierre de fronteras

Sobre la posibilidad de un cierre de fronteras debido a la aparición de la variante ómicron, Vizzotti señaló: "Cerrar las fronteras no tiene sentido y no genera beneficios a este punto porque ya tenemos muchos casos de ómicron circulando, pero esto no se traduce en hospitalizaciones y muertes".

Carla Vizzotti añadió que "se monitorea permanentemente" para saber qué nuevas variantes pueden generar preocupación, pero que la vacunación es la clave para poder combatir contra las cepas que van surgiendo alrededor del mundo, que "estando vacunados es menor la posibilidad de estar internados y fallecer".

La ministra destacó que lo difícil es cambiar los conceptos que ya se habían asimilado de una forma tan rápida: "Es importante explicar que es una situación completamente distinta". Concluyó remarcando el buen resultado de las campañas de vacunación contra el covid-19: "La vacunación fue exitosa y seguimos avanzando".