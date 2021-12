CABA se despega de PBA y no extenderá el pase sanitario

“[Se está evaluando] cómo podemos conservar estos grados de movilidad que tenemos hoy. Restringir a los no vacunados es algo que estamos mirando con detalle”, completó.

CABA se diferencia

Por su parte, Fernán Quirós explicó sobre el paso sanitario que "lo que vamos a hacer cuando el Gobierno nacional disponga la normativa es formalizar algo que ya ocurre en la Ciudad porque para los espectáculos masivos, los deportivos de grandes volúmenes y los lugares bailables ya es obligatorio presentar el certificado de la doble vacunación".

En el marco de la conferencia de prensa por la presentación semanal de la situación sanitaria local en el marco de la pandemia, el funcionario agregó que "no imaginamos que haya que hacer cambios muy profundos, sí intensificar los controles y sobre todo utilizar una metodología que sea común a todo el país".

Al argumentar sobre no ampliar el alcance del pase sanitario a otros espacios, insistió: "No imaginamos la necesidad de expandir la medida a más lugares porque cuando uno mira los datos de la Ciudad, el 90% de los porteños ya se aplicó la primera dosis y un 5% de los habitantes tienen menos de 3 años, por lo que no se pueden vacunar, eso significa que la enorme mayoría tiene la voluntad de vacunarse".