ARBA descubrió casas y edificios de lujo declarados baldíos

"Durante el año hacemos un trabajo de análisis de imágenes satelitales, vamos detectando novedades constructivas y luego hacemos una verificación presencial. Si condice con la presunción que teníamos de las imágenes satelitales, lanzamos el operativo como el de hoy en el que encontramos una (propiedad) de 550 metros cuadrados que figuraba como baldío", detalló el funcionario. Luego añadió.

El objetivo es que todos estén al día con sus obligaciones tributarias, no que exista la sensación de que acá hay vivos que no pagan y tontos que están al día con sus impuestos.

"Estamos yendo detrás de todos: no importa si son ricos, si tienen contactos o influencias. Lo justo es que todos paguen los impuestos", remarcó Girard. Y concluyó: "Es injusto que haya quienes de esfuerzan para estar al día, mientras otros especulan con beneficiarse eludiendo o evadiendo el pago de impuestos".

Antecedentes en la zona

En agosto de 2021, ARBA detectó en Pinamar 6 torres de departamentos y más de 30 casas de lujo que desarrolladores o propietarios tenían declaradas como si fuesen terrenos baldíos.

En esos días Cristian Girard, explicó que “a través de acciones de control inteligente, desarrolladas con tecnología satelital y luego con fiscalización presencial, pudimos detectar 32.000 m² construidos en zonas exclusivas de Pinamar, que al no estar correctamente declarados representaban una evasión de más de $6 millones en el Impuesto Inmobiliario”.

“Uno de estos casos de evasión corresponde a un complejo de lujo, con varias torres construidas y departamentos con valor de mercado cercano a los US$450.000 dólares. Está ubicado en la zona de La Frontera, cerca de la playa y rodeado de bosques. Un lugar privilegiado, que tributaba como baldío. Sus responsables fueron intimados para que regularicen esa situación”, subrayó el titular de la agencia.

Además de los edificios fiscalizados en La Frontera, las acciones de ARBA detectaron otros 10.500 m2 construidos en una zona exclusiva de Cariló, donde se encontraron más de 30 casas de alto valor, que no habían sido declaradas ante el fisco.

En ese complejo localizado al norte de Pinamar, los agentes fiscalizaron de forma presencial un total de 21.500 m² ya construidos, en condiciones de habitabilidad, que los desarrolladores mantenían registrados como baldío en el catastro bonaerense.