Alerta en el país de SENASA por el virus de la peste porcina

Clenbuterol descubierto en cerdos chinos. SENASA declaró la alerta sanitaria en todo el país ante la presencia del Virus de Peste Porcina Africana (VPPA) .

¿Qué es la peste porcina?

La PPA es una enfermedad de los porcinos, cuyo virus tiene la capacidad de permanecer viable en materia orgánica por largos períodos (sangre, alimentos cárnicos no procesados térmicamente, cadáveres, etc.). Además, tiene alta letalidad y no existe una vacuna eficaz que permita la contención de la enfermedad.