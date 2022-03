Acuerdo FMI: FdT dividido y Elisa Carrió ya desconfía de JxC

Sin embargo, presidirá la sesión como hace normalmente.

Lousteau y CFK defaulteadora

El economista y senador Martín Lousteau se quejó de la actitud del Gobierno en el tratamiento del acuerdo con el FMI: “hay una enorme irresponsabilidad del Gobierno de traer este tema a último momento y además ni siquiera tener los votos propios”.

“Si ocurre un default, la inflación se multiplica, se produce una devaluación abrupta, escalada de la pobreza y caída del empleo... A eso están jugando algunos; por eso nosotros decidimos habilitar el tratamiento exprés y después votar el nuevo programa de financiamiento”, advirtió.

Sobre el rol de Cristina Kirchner, contó: “Cristina abre la sesión y después no está; la enfocan las cámaras, canta el himno, se pone la mano en el pecho y después no está”. Y recordó que la reunión de comisión “ocurrió algo muy parecido a lo que pasó en Diputados” con los legisladores de La Cámpora: “Para poder votar el dictamen tuvieron que reemplazar a los senadores cristinistas”.

Para Lousteau, Cristina Kirchner “desde el principio estuvo jugando al default”.

“Está claro cuando veo a todos sus diputados y senadores haciendo lo que hacen”, justificó.

“Cristina apostó al default, si uno mira las cosas que dice el gobierno nacional sobre cuan laxo es el acuerdo y que pocas cosas se exige, y uno ve la reacción de ella, y de los mas cercanos, está claro que ella no quería un acuerdo”, agregó.

Piquetes y vallas

Esta vez, a diferencia del tratamiento en Diputados, habrá vallas de Seguridad en los alrededores del Congreso para evitar incidentes con los manifestantes, algo que la vicepresidenta rechazaba.

Ya hay convocada una "jornada nacional de lucha" por parte de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) con cortes de rutas y ollas populares para rechazar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y pedir que "la deuda fraudulenta" contraída durante el Gobierno de Mauricio Macri "la paguen los que se la llevaron".

La protesta se iniciará a las 10 con concentraciones en Puente Pueyrredón (Avellaneda), Puente Saavedra (Vicente López), Triángulo de Bernal (Quilmes), Cruce Varela (Florencio Varela), bajada Autopista Berazategui; Ruta 23 y Gaona (Moreno); Ruta 36 y 520. (La Plata); Puerto de Buenos Aires y Ruta 3 y Salvigny (La Matanza).

También habrá ollas populares en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y en el interior del país.

Desconfianza de Elisa Carrió

Durante una charla vía Zoom organizada por el instituto Hannah Arendt, Elisa Carrió criticó al Gobierno pero también a sus socios de Juntos por el Cambio.

“Que nos vengan a decir después del Plan Platita, que van a frenar la inflación, con los precios internacionales, producto de la guerra, nosotros por lo menos somos una Nación con alimentos. Podemos hablar con los productores de trigo, si bajamos retenciones se puede exportar y aprovechar una oportunidad mundial", se despachó contra el Gobierno acerca de la suba de la inflación.

Sobre el rol de la Coalición Cívica en el apoyo al acuerdo con el Fondo en Diputados, afirmó: "Un partido pequeño se tuvo que hacer cargo del papel paterno. La historia se juega en los momentos de crisis. No hay lugares para los ni-ni".

Tras eso, planteó su desconfianza con sus socios en JxC: "Confiaba en que los líderes emergieran después de una elección. La Coalición Cívica dio un ejemplo. Aunque seamos nosotros solos vamos a honrar esta deuda con el Fondo, sino nos convertimos en parias. No confío en nadie salvo en la Coalición Cívica".

"Sentía que teníamos que hacer una estrategia, no hacer un papelón ante el mundo. Tengo que agradecer a los diputados de la Coalición Cívica, y a todo el partido, que dijeron "muchachos no hay un ni-ni", añadió.

En línea con las críticas a sus socios políticos, puntualizó: "El "no" de López Murphy es inexplicable. Primó no la convicción sino el inconsciente deseo de no comprometerse".

“Los que decían que no, querían que reviente todo. López Murphy y Espert terminaron votando con La Cámpora y con la Izquierda", apuntó.

“Ante la pregunta de si Mauricio Macri y el PRO fueron irresponsables y apostaron a "cuanto peor mejor", respondió: "Rodríguez Larreta y Macri no, otros integrantes de Juntos por el Cambio sí", concluyó.