"Si compraron droga en estas 24 hs, tienen que descartarla"

"Esta no es la mejor hora para trabajar pero acá estamos. No estamos buscando un domicilio fijo. Estamos intentando rastrear a los vendedores que generalmente están en los pasillos. Estamos tratando de ubicar algún indicio de esta droga para sacarla rápidamente de circulación. No descartamos absolutamente nada. Desde que tomamos contacto con lo sucedido, intentamos trabajar lo más rápido posible", cerró.

Cabe destacar que una de las hipótesis de los investigadores es que la cocaína en cuestión puede haber sido adulterada en el marco de una guerra entre bandas narco, como método de perjudicar a un rival.

Esta tarde se confirmó una nueva víctima fatal, y ya son ocho los muertos tras consumir cocaína en las localidades bonaerenses de Hurlingham y Tres de Febrero. Además, hay al menos otras 12 personas internadas.

La Fiscalía General de San Martín confirmó estas muertes y las internaciones por las secuelas del consumo de la droga: “Se pone en conocimiento de la población que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocaína de altísima toxicidad”.