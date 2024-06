En el final, alta aprobación de Luis Lacalle Pou en Uruguay

Lacalle Pou

Según detalló Cifra, “los indecisos son los que tienen opiniones más divididas sobre la gestión actual”: 41% aprueba, 26% desaprueba y 33% tiene una opinión neutra.

Respecto a la evolución en el tiempo de la percepción sobre el desempeño de Lacalle Pou, Cifra señaló que tras 2 primeros años con una muy buena evaluación durante la pandemia, cuando llegó a tener 63% de aprobación, los juicios positivos bajaron hasta ubicarse en 50% en 2022. En tanto, los juicios negativos crecieron 20 puntos, pasando de 19% a 39%. No obstante, desde 2022 “se registra una estabilidad muy grande en las opiniones”, con un promedio de 46% de aprobación y de 41 % de desaprobación en 2023.

Comparados los resultados de la última encuesta con los que obtuvieron los expresidentes Tabaré Vázquez y José Mujica a esta altura del mandato, se observa que ambos frenteamplistas fueron evaluados positivamente por más de la mitad del electorado, con la excepción del 2do. gobierno de Vázquez, cuando alcanzó sólo 28% de aprobación. “La nota de Lacalle Pou hoy es un poco peor que la que tenía el Presidente en 2009 y 2014, pero es mucho mejor que la que tenía en 2019, antes de las elecciones que perdió el oficialismo de entonces”, señaló Cifra.

Aunque el Presidente no puede presentarse a la reelección, la evaluación de la gestión pesa en la decisión de voto. Son más los satisfechos que los insatisfechos, pero no todos los satisfechos votan a la coalición ni todos los insatisfechos al Frente Amplio. Habrá que ver, además, qué deciden votar las personas que tienen una evaluación tibia. Y como el presidente no es candidato, también pesará cuál de los candidatos presidenciales que se elegirán en las internas es percibido como el mejor para tomar la posta y seguir o para cambiar de rumbo. Aunque el Presidente no puede presentarse a la reelección, la evaluación de la gestión pesa en la decisión de voto. Son más los satisfechos que los insatisfechos, pero no todos los satisfechos votan a la coalición ni todos los insatisfechos al Frente Amplio. Habrá que ver, además, qué deciden votar las personas que tienen una evaluación tibia. Y como el presidente no es candidato, también pesará cuál de los candidatos presidenciales que se elegirán en las internas es percibido como el mejor para tomar la posta y seguir o para cambiar de rumbo.

Ficha técnica

Cifra realizó una encuesta nacional telefónica a 1.501 personas mayores de 18 años, entre el 16 y el 29 de mayo. Los encuestados contaban con acceso a teléfono fijo o celular en zonas urbanas y rurales de todo el país. El margen de error es de aproximadamente +/- 2,5 puntos porcentuales.

“Los encuestados son seleccionados mediante un enfoque de muestreo probabilístico aplicando en una segunda etapa una estratificación según regiones del país y zonas específicas de Montevideo y cuotas de sexo y edad ajustadas para reflejar su prevalencia en la población nacional, tomando como marco de referencia la Encuesta Continua de Hogares de 2022 del Instituto Nacional de Estadística”, aclaró Cifra.

-----------------------

Más contenido de Urgente24

Javier Milei viaja a Alemania: Sugestivo cambio de agenda a último momento

Motosierra en el INTA: Temor por despidos e incertidumbre sobre el futuro del instituto

El Presidente provisional del Senado pide que Diputados avale los cambios

Luis Caputo, otro de los "mejores ministros de la historia", se queda con la plata de las generadoras