Perú 0 vs. Chile 0: Cloroformo en el Clásico del Pacífico

Chile vs. Perú, clásico del fútbol pero también mucho más que eso entre 2 países vecinos, con disputas históricas que orillan el Océano Pacífico. Chile y Perú no empataban 0 a 0 desde el 01/02/1989 (amistoso en Armenia) y no lo hacen en Copa América desde 1979. Los 45' iniciales dejaron un 0 a 0 muy disputado, con escasas precisiones. 2 jugadas de gol de Chile, una muy muy clara que desaprovechó Alexis González. Y 1 jugada de gol de Perú, que atajó el arquero Claudio Bravo. En el barrio le llamaban 'picapiedras': 17 fouls. Es cierto que con ese estilo, Carlos Bilardo hizo historia. Pero tendrían que aportar más inteligencia en el traslado de la pelota. De todos modos, en el caso de Perú mostró una notable mejoría respecto a lo que hizo en las Eliminatorias de FIFA. En el caso de Chile, no supo recuperar el balón en el 2do. tiempo aunque Alexis Sánchez dice que tiene confianza en sus compañeros.