Primarias en Uruguay pero Lacalle Pou en otro escándalo sobre espionaje

En el oficialista PN, Álvaro Delgado arrasa sobre Laura Raffo, Jorge Gandini y Carlos Iafigliola. Delgado, el preferido por Lacalle Pou, tiene el apoyo de 13 de los 15 intendentes del PN. También la duda es el compañero de binomio.

En el Partido Colorado, Andrés Ojeda, fortalecido por la renuncia de Gustavo Zubía, quien le concedió su apoyo en abril, aventaja a Robert Silva, Gabriel Gurméndez, Tabaré Viera y Carolina Ache.

Ojeda se consolidó sobre Silva, quien sufre la embestida de Gurmendez.

La encuesta de Opción sumó 1.530 casos, a través de teléfonos celulares entre el 15/05 y el 31/05, con un margen de error de hasta +/- 8.2% en el caso del Partido Colorado. En todos los casos, un nivel de confianza del 95%.

En este escenario, ahora se conoce que, cuando el presidente de la opositora central de trabajadores Pit-Cnt, Marcelo Abdala, chocó alcoholizado en la zona de Punta de Carretas, en febrero de 2022, el entonces jefe de la Seguridad presidencial, Alejandro Astesiano —hoy en prisión—, promovió una investigación de inteligencia, supuestamente con aval de Lacalle Pou, para conocer si Abdala había estado en una 'boca de drogas' ese día.

Astesiano le ordenó al subdirector ejecutivo de la Policía en ese tiempo, Jorge Berriel, investigar si era posible "pinta de boca".

Astesiano le escribió por ese tema al subdirector general de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, Óscar Sosa.

“¿Cuándo piensa que puede tener una reunión conmigo en Suárez? Tema hablado con el Presidente”, le chateó Astesiano a Sosa, quien le aclaró que estaba cursando covid-19, por lo que no podría asistir en ese momento, pero envió un delegado.

En marzo 2022 Astesiano fue notificado que la investigación había arrojado un resultado negativo.

La utilización de la 'maquinaria' del Estado para cuestiones o personales (espiar a su ex mujer) o de negocios (pasaportes rusos de Astesiano) o intentar imputar a opositores (este caso), ha sido un problema reiterado durante el gobierno de Lacalle Pou. Tal como sucede en la vida, todo tiene vuelto.

Obvio que la oposición ha manifestado su enojo -en especial Yamandú Orsi, quien aún no sabe de dónde vino el disparo de las denuncias en su contra de las trans-, y el oficialismo intenta minimizar todo: el senador Javier García -"Y dale con Pernía… Faltan 20 días para las elecciones y no se les cae una idea. Marset, Astesiano, Penadés, de ahí no salen. Operan Fiscalía, operan la prensa, libros, pero ideas nada."

Penades-4.jpg Gustavo Penadés.

Lo que omite el ex ministro de Defensa, Javier Fernando García Duchini, es que ninguno de esos casos fue inventado: Marset, Astesiano, Penadés...

Repasemos en Wikipedia los 3 casos que subestima el médico García Duchini (¿será igual como médido?):

##"El caso Marset es un escándalo político originado con la entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en 2021. Ocasionó una crisis política en Uruguay en 20231 tras la renuncia del canciller Francisco Bustillo, el ministro del interior, Luis Alberto Heber, el subsecretario del interior, Guillermo Maciel y el asesor del presidente Luis Lacalle Pou, Roberto Lafluf, previa renuncia de la vicecanciller Carolina Ache en 2022."

##"E l caso Astesiano fue un proceso judicial ocurrido en Uruguay iniciado en 2022 y concluido en febrero de 2023; relacionado con Alejandro Astesiano, entonces jefe de la custodia del presidente Lacalle Pou y una red de falsificación de pasaportes. El caso terminó con el relevo de la cúpula de la Policía Nacional de Uruguay1 y con una multa, inhibición de cargos públicos, además de cuatro años y seis meses de prisión de prisión para Astesiano."

##" El Caso Penadés es un proceso judicial que inició en marzo de 2023. Involucra al político uruguayo Gustavo Penadés y a Romina Celeste Papasso, una militante transexual ambos pertenecientes al Partido Nacional. Papasso denunció públicamente que Penadés le había pagado para tener relaciones sexuales cuando ella tenía 13 años, a partir de entonces, al menos otras 8 víctimas declararon haber sufrido abusos por parte de Penadés cuando eran adolescentes, la mayoría provenientes de contextos sociales vulnerables. Penadés negó las acusaciones y recibió el respaldo inicial del presidente Luis Lacalle Pou, quien dijo creerle por ser su amigo, aunque agregó que esperaba a la actuación de la Justicia. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación solicitó el desafuero del legislador para procesarlo. El Senado aprobó el desafuero de Penadés por unanimidad. El caso ha generdo un fuerte impacto en la opinión pública y en el ámbito político uruguayo, al tratarse de uno de los senadores más influyentes del oficialismo."

