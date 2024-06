Datos sobre la producción de municiones para Ucrania

Así, un cohete para el sistema de lanzamiento múltiple Grad costaba US$ 900 al comienzo de la guerra, y ahora, durante las negociaciones, los comerciantes piden por él US$ 6.000 (según anteriores acuerdos todavía vigentes, Ucrania todavía los recibe por US$ 4.700). Por un proyectil de 152 mm para el obús D-20, el mercado pide más de US$ 5.700, aunque al comienzo de la guerra el precio era de US$ 1.200. Los precios de otros tipos de municiones también han aumentado.