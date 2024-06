El oficialismo se enfoca en la Ley Bases y la oposición contraataca vía fórmula jubilatoria

Otro de los temas de la reunión fue el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que tendrá impacto en la explotación del litio en sus territorios. Por estos reclamos, en el Senado se realizaron importantes modificaciones sobre este ítem.

Por otro lado, el Gobierno también deberá esperar las definiciones del radicalismo, que por estas horas intentar decidir la interna sobre las privatizaciones de la Ley Bases. Sucede que el radicalismo está dividido y no se pone de acuerdo, ya que parte de sus senadores rechazaron y lograron que se quite de la lista de privatizaciones a empresas como Aerolíneas Argentinas o el Correo Argentino, mientras que otro grupo de legisladores habían dado el ok para que esas empresas continuaran en la lista de empresas a privatizar.

Senado: Fórmula jubilatoria

En la Cámara de Senadores la agenda es otra. Luego de las importantes modificaciones que los legisladores le realizaron a la Ley Bases, ahora la oposición tiene como objetivo desestabilizar el plan económico de Luis Toto Caputo y Javier Milei, que con su argumento de "no hay plata" y con el objetivo de alcanzar el déficit cero, decidieron ajustar -entre otras cosas- a los jubilados y los aumentos a ese grupo se están dando a través de decretos emitidos por el Ejecutivo.

En ese contexto, el kirchnerismo en el Senado está tratando de cerrar un acuerdo con el bloque radical para apurar la aprobación de la nueva fórmula de actualización jubilatoria, que tiene la media sanción de Diputados.

La iniciativa consensuada entre la oposición dialoguista y la kirchnerista en la Cámara baja, aprobada con 162 votos a favor y 72 en contra, propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC). A su vez, incorpora una compensación extra con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización).

A su vez, también se agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. De esta manera, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes.

En ese sentido, la vicepresidenta Victoria Villarruel viene postergando el giro del proyecto de la nueva fórmula jubilatoria a las comisiones de Presupuesto, que preside Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), y de Trabajo y Previsión Social, encabezada por la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO). Ante la tardanza, el kirchnerismo le confirmó al diario Clarín que la semana que viene, quiera o no el oficialismo, el Senado comenzará el tratamiento de la nueva fórmula jubilatoria que vendría a reemplazar el DNU 274/2024 de Javier Milei, quien ya amenazó con vetar la norma que salga del Congreso.

Es importante recordar que la fórmula de movilidad establecida por el gobierno de Javier Milei a través del Decreto 274/24 ajusta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y entra en vigencia a partir de julio. A modo de transición, fue aplicada por ANSES en las jubilaciones y pensiones de los meses de abril, mayo y junio, como adelanto a cuenta del resultado de la fórmula vigente para el mes de junio.