Estética: Qué es la criolipólisis que deformó a supermodelo

La razón es que fui brutalmente desfigurada por (un procedimiento) que acabó haciendo lo contrario de lo que prometía.

En la misma publicación, Linda Evangelista de 56 años, reveló que se había sometido a "dos cirugías correctivas y dolorosas que no funcionaron" después del procedimiento de adelgazamiento en cuestión.

La estrella explicó que quería contar su historia al público para poder seguir adelante con su vida y dejó entender que demandaría a la compañía que, según ella, es la responsable.

No se entiende del todo por qué ocurre esto.

View this post on Instagram A post shared by Linda Evangelista (@lindaevangelista)

¿Qué es la criolipólisis?

En pocas palabras, la criolipolisis es una intervención para reducir grasa, incluso de las zonas más rebeldes (esas que se resisten a dietas y ejercicio físico)

Se trata de uno de los tratamientos estéticos más demandados del momento, que utiliza temperaturas bajas para reducir los depósitos de grasa en ciertas áreas del cuerpo.

A través de la criolipólisis se consigue definir la figura sin cirugía, sin dolor, sin bajas médicas, sin agujas y sin medicamentos.

La doctora Karolina Landaeta, especialista en medicina estética, considera que hay que evitar la práctica de este tratamiento. "Sé que da resultado en áreas de grasa localizada, pero no lo he usado porque no le tengo fe a este tipo de tratamientos tan aparatosos que prometen eliminar grasa de un día para otro", dijo según el portal yajoo.com.

De hecho, Evangelista sufrió en efecto secundario poco común tras someterse a la criolipólisis.

Estoy tan cansada de vivir de esta manera.

Linda Evangelista.jpg Linda Evangelista: "He quedado irreconocible"

¿Qué es la hiperplasia adiposa paradójica?

Según la supermodelo, el tratamiento cosmético al que se sometió hace cinco años aumentó, en vez de reducir, sus células adiposas.

"He desarrollado hiperplasia adiposa paradójica o PAH (por sus siglas en inglés) un riesgo del que no se me había informado antes del procedimiento", aseguró Evangelista. Y explicó:

"Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito".

Me he quedado, como han dicho algunos medios, 'irreconocible'.

Según la doctora Landaeta: "En vez de una reducción de las células adiposas, con ella (Evangelista) ocurrió lo contrario, se hizo una inflamación de las células y se llenó mucho más de grasa.

"No he escuchado nunca este efecto que ella refiere, pero es posible que le haya ocurrido como en algunas liposucciones, que cuando se trata de sacar la grasa de una zona, se acumula en otra ocasionando distrofias mayores", añadió.

En 2018 la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos advirtió que la hiperplasia adiposa paradójica, podía ser una complicación “rara” después del tratamiento, y que en ese caso quedaría “una masa indolora, más agrandada, firme y bien delimitada”.

Para Evangelista: "(El procedimiento) no solo destruyó mi sustento, sino que me ha sumergido en un ciclo de gran depresión, de una tristeza profunda y de un muy hondo autodesprecio".

Me he convertido en una reclusa.

Me gustaría salir por la puerta con la cabeza en alto, a pesar de que ya no parezco yo.