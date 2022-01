Hablar con una ballena puede ser la clave

Aplicando inteligencia artificial,

en 2016 un equipo de investigadores descifró las diferencias entre las vocalizaciones de los murciélagos de la fruta de Egipto; y

en 2019 unos científicos averiguaron que las ratas emiten determinados sonidos para fines concretos, como huir del peligro o atraer a una pareja.

Pero el caso de los cachalotes es mucho más complejo, divididos en clanes, con sus redes sociales dominadas por hembras, y que se diferencian por la forma en que emiten los chasquidos de las codas, tal como si fuesen dialectos dentro de una misma lengua.

Luego está el Proyecto CETI, del biólogo marino David Gruber, también aplicando IA para decodificar el lenguaje de los cachalotes, utilizando robots no invasivos y un algoritmo de aprendizaje automático para recopilar y analizar millones de vocalizaciones de cachalotes.

Esto es lo que parecieron intuir, en una playa de Cariló, provincia de Buenos Aires, los guardavidas Ronco (42 años de profesión) y Gustavo (22 años de profesión), cuando rescataron a una ballena varada cerca de la orilla y con la marea en bajante: “Nos dimos cuenta de que se estaba alimentando y una ola la empujó”.

Los guardavidas se comunicaron con una ONG, donde un especialista les instruyó acerca de lo que debían hacer.

Entonces se vistieron trajes de neoprene y se metieron en el mar, acercándose a la ballena de “7 u 8 metros” de largo, encallada a unos 150 metros del parador.

Ellos no tocaron al mamífero en ningún momento.

Siempre se mantuvieron a una distancia de 1,5 metro porque con el movimiento del agua la ballena los podía aplastar.

Conociendo el fondo del mar en esa zona intentaron guiarla para que no quedase boca abajo “porque se ahoga”.

Y comenzaron a hablarle. En todo momento:

No llores que te vamos a ayudar, no te vamos a hacer mal, queremos sacarte. Nos tenés que hacer caso a nosotros. No llores que te vamos a ayudar, no te vamos a hacer mal, queremos sacarte. Nos tenés que hacer caso a nosotros.

Te avisamos cuando viene la ola, te vamos a golpear el agua y para donde te golpeamos el agua, vos tenés que venir. Te avisamos cuando viene la ola, te vamos a golpear el agua y para donde te golpeamos el agua, vos tenés que venir.

Cuando la ola venía, le pegaban al agua y le decían "Ahora, ahora, ahora", y la ballena se hundía, hacía fuerza contra el fondo y avanzaba de a poco.

"Parece una boludez esto que te digo, pero es cierto”, dijo Ronco.

La ballena hacía un sonido como el de un llanto para comunicarse. Ella entendió que tenía que ir para donde estaba la canaleta. Fue como cuando arreás una oveja o una vaca. Así que la llevamos hasta la canaleta, que tiene unos 2 metros de profundidad, y allí pudo flotar. La ballena hacía un sonido como el de un llanto para comunicarse. Ella entendió que tenía que ir para donde estaba la canaleta. Fue como cuando arreás una oveja o una vaca. Así que la llevamos hasta la canaleta, que tiene unos 2 metros de profundidad, y allí pudo flotar.

El guardavidas estaba emocionado: “Nosotros le hablamos y ella entendía. Le decíamos ‘vení más acá, más allá, hacé fuerza’ y ella hizo todo eso”.

Algo más: “Había un montón de gente que se quedaron a ver. Tenemos testigos porque de lo contrario, no nos cree nadie esa parte”.