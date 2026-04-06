Racing e Independiente Petrolero hacen su debut en la Copa Sudamericana 2026 este martes desde las 19 hs. La Academia visitará la altura de Bolivia y allí, el Inde, buscará sacar provecho de la altitud para llevarse tres puntos que serán fundamentales dado el resto de los rivales del Grupo E.
COSTAS PLANEA CAMBIOS
Dónde ver Racing-Independiente Petrolero: TV y formación en un debut necesitado
Racing pone en marcha su camino en la Copa Sudamericana. En la altura de Bolivia, visita a Independiente Petrolero. La Academia está urgida.
No será un duelo emocionalmente sencillo para Racing. Desde lo físico, está claro, tampoco: el Estadio Olímpico Patria está nada menos que a 2800 metros de altura, un recinto en donde los equipos locales -en este caso, Independiente Petrolero- buscan hacerse fuertes y exprimir la ventaja de estar acostumbrados a correr y jugar en altitud.
Pero a nivel emocional, el equipo de Gustavo Costas necesita reponerse de la dura derrota sufrida ante Independiente en el clásico de Avellaneda. Este martes, Independiente Petrolero recibe a un rival que necesita de esas noches épicas de Copa para levantarse.
Acostumbrado a este tipo de desafíos, la Academia está urgida por recuperar esa mística colectiva que supo construir.
Los cambios que planea Gustavo Costas para el debut por Copa Sudamericana
Gustavo Costas no se deja llevar por el fervor del debut en la Sudamericana y proyecta la seguidilla que tiene Racing los próximos días. Es que, luego del partido ante el conjunto boliviano, recibirá a River por el Torneo Apertura y luego recibirá a Botafogo nuevamente por Sudamericana.
Por eso, el entrenador estaría pensando en cuidar el físico de sus futbolistas más habituales. El cambio más sorpresivo sería el de Adrián Martínez. Maravilla, que viene de estar en el ojo de la tormenta por el penal fallado en el clásico, podría salir para no exigirlo.
Podrían ingresar en el once titular otros nombres como Zuculini, Zaracho, Duván Vergara, Pardo, entre otros.
Matko Miljevic, afuera de la lista de convocados
El volante de Huracán, que no atraviesa un buen presente, siquiera fue citado para el partido ante Inde. La razón no es futbolística sino reglamentaria. Miljevic había sido expulsado en el último partido que jugó con Huracán, su ex equipo, en la edición de 2025 de la Copa Sudamericana. Aun debe cumplir dos fechas de suspensión.
Dónde ver Independiente Petrolero vs. Racing
El partido se jugará desde las 19 hs. y contará con el arbitraje del peruano Augusto Menéndez. La transmisión estará a cargo de Disney+ y de DSports.