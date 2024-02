Robinho: Condenado por abuso, volvió al Santos que se 'lavó las manos'

ROBINHOCONDENADOPORABUSOVOLVIOALSANTOSQUESELAVOLASMANOSFOTO2.jpg El futbolista brasileño Robinho, condenado en Italia por abuso sexual, regresó al Santos, se juntó con su ex compañeros pero el club se desligó rápidamente del tema.

Robinho condenado por abuso sexual

Robinho fue condenado a nueve años de prisión por una violación grupal realizada a una mujer en 2013 en una discoteca de la ciudad italiana de Milán, pero huyó a Brasil y como el país sudamericano no extradita a uno de los suyos, el futbolista sigue sin cumplir su condena.

Los audios de Robinho sobre aquella noche

El Tribunal de Casación de Roma, la última instancia del poder judicial en Italia, ratificó en 2022 la condena de nueve años para Robinho y a su amigo Ricardo Falco por “violencia sexual en grupo” contra una joven albanesa en una discoteca de Milán en 2013. En los últimos meses, el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil pidió que el exfutbolista cumpla en el país la condena que le fue impuesta en Italia por una violación de una mujer porque “se corre el riesgo de permitir la impunidad de un crimen cuya materialidad y autoría han sido reconocidas internacionalmente”.

Hace unos meses salieron a la luz los audios que Robinho y los implicados mandaron en el año 2014 para defenderse ante posibles acusaciones. “Aunque me llamen para algo, no hay problema. Voy allí y digo: primero, la historia fue hace un año. Segundo, ni toqué a esa chica”, afirmó Robinho, cuya principal preocupación era que el caso fuese publicado en la prensa: “Yo estoy con miedo de... si no sale en la prensa está genial. Imagina: 'Los amigos de Robinho violan a una chica en Italia'. ¡Qué fase!”.

Los audios dejan claro que existió una relación en grupo y que la mujer estaba inconsciente debido a la ingesta de alcohol. “Yo me acosté con ella, ella me chupó y me fui. Los otros se quedaron allí. La cámara no iba a grabarme acostándome con la chica, ni a la chica chupándome porque si no iba a joder a todos porque ella me chupó, te chupó...”, explicó Robinho a uno de los amigos, que dice: “Robinho acostándose con ella, ella chupando a Alex, es verdad tío. ¿Cómo la chica loca se acuerda de eso?”.

En ese marco, Robinho primero anunciaba su retiro tras la confirmación y rápidamente se escudó en su país natal. Al momento, había logrado librarse de la cárcel, pero parece haber cambiado el panorama.

El ex delantero del Real Madrid y Milan, entre otros, se había apoyado en los acuerdos legales entre Italia y Brasil en los que, según sus tratados internacionales, no están obligados a extraditar delincuentes ni hacer cumplir penas impuestas en el otro país. Pese a esto, la Justicia italiana se contactó con el Ministerio Público Federal y aceptaron comenzar el proceso para que se transfiera la condena a Robson de Souza (su nombre completo) a territorio brasileño.

En su intento por evitar la prisión, se supo que Robinho contrató un equipo de cinco abogados para evitar terminar en prisión: José Eduardo Rangel de Alckmin, José Augusto Rangel de Alckmin, Rodrigo Otávio Barbosa de Alencastro, Pedro Júnior Rosalino Braule Pinto y João Paulo Chaves de Alckmin. Por el momento, el Tribunal tiene el caso abierto y se espera por la resolución.