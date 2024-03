Josef Martínez comienza a brillar en Montreal y quiere Selección de Venezuela

En la primera fecha, el nacido en Valencia, Venezuela, había ingresado a los 66 minutos en el partido en el que los canadienses visitaron a Orlando City. Ingresó por el uruguayo ex Huracán Matías Coccaro y no pudo comenzar a destacarse, cosa que si hizo en esta segunda fecha en el partido ante Dallas. Josef volvió a reemplazar al ex Globo que salió a los 47 minutos de juego y finalmente se reencontró con el arco luego de varios meses.