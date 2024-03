River Plate promete cambios "puertas adentro" (pero la Libertadores... )

Embed ¿FUE PENAL A RAMÓN SOSA?



Sobre el final, los focos de la jugada se van con el gol errado de Martínez pero antes hubo un cruce entre el paraguayo y David Martínez.



¿Era penal para #Talleres? pic.twitter.com/lp4hsI52CR — Última Jugada (@UJCBA) March 3, 2024

Talleres

Rebobinemos: Talleres no es una maravilla. Fue su 3er. empate en 8 partidos en la Supercopa de La Liga y se encuentra en el 6to. puesto. Ganó 12 puntos sobre 24 posibles. Si el campeonato terminara hoy, no jugaría los playoff porque no se encuentra entre los 4 primeros. Visitará a Deportivo Riestra el jueves 07/03.