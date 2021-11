"Hugo Moyano asegura la asfixia financiera de Independiente"

Es un proyecto colectivo, no un proyecto personal;

Cualquiera del equipo podría conducirlo más adelante.

Hace 1 año me invitó a almorzar Néstor Grindetti y comenzamos a conversar. Luego hablamos con Cristian Ritondo, Enrique Sacco, Fabio Fernández, Adrián Espósito, Sebastián Roqueta, Daniel Seoane, Gustavo Lema y otra gente, y se fue armando. Por determinadas circunstancias yo voy hoy para presidente pero si ganamos, cualquiera podría serlo en el siguiente mandato. Durante el 1er. semestre del año yo no seguí el tema porque no creí que Hugo Moyano volvería a ser candidato. Pero cuando anunció su decisión ocurrieron dos disparadores: se terminó de romper el frente que llevó a Moyano al 2do. mandato, que fue muy malo, y todos coincidimos en que había llegado el momento.

Claves de un comicio

En verdad, el frente oficialista estaba roto hacía tiempo. En marzo de 2018 fue cuando Carlos Montagna, Jorge Damiani y Cristian Ritondo se distanciaron de Hugo y Pablo Moyano, antes que padre e hijo comenzaran con sus propias diferencias domésticas.

No hay que ser un estratega para conocer que la metodología de la elección será clave para dirimir el poder. Los sindicalistas dominan esa tecnología propia de la guerra de escritorios. El poder electoral de Moyano fue construído en base, se dice, a los afiliados al gremio de camioneros convertidos en socios de Independiente. ¿Cómo se contrarresta esa cantidad de electores?

Doman no tiene dudas: "A la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires (DPPJ) le tocará garantizar el acto electoral."

Esta definición tiene nombre y apellido; Ariel Giménez, con oficina en Calle 6, esquina 48, ciudad de La Plata: a él se le solicita votar carnet societario y Documento Nacional de Identidad en mano, en 3 sedes:

Avenida Mitre 470, Avellaneda;

Estadio Libertadores de América, Bochini 751, Avellaneda;

Boyacá 470, Ciudad Autónoma.

Moyano Hugo Moyano y su hijo, Pablo Moyano: Hicieron un desastre en Independiente.

moyanofotojpg.jpg

Doman cree que Moyano debió haber adelantado la elección, quizás a julio o agosto: "Aún si quería un nuevo mandato, debía producir la acefalía y la inmediata convocatoria a elecciones porque estaba todo agotado, hasta él mismo. Creo que le ganó la confusión, la misma que ahora le impide cerrar su lista. Pero todo el club está invadido por esa incertidumbre. Ni hablemos de las finanzas".

Resulta inevitable preguntarle por dónde comienza la reingeniería necesaria de Independiente, un club cuyo pasivo total verdadero se desconoce, cargado de embargos judiciales y con incumplimiento de pagos reiterados no sólo a jugadores y empleados.

En el caso que ganemos, nos vamos a enterar de la realidad el día que nos sentemos. Pero también es cierto que Independiente precisa de un flujo de dinero que jamás ocurrirá con Moyano al frente. Por lo tanto, Independiente está condenado a la asfixia financiera mientras él persista. Ya todos se dieron cuenta. ¿Quién querrá invertir un centavo en el club gestionado por una persona que tiene una visión tan conflictiva del capital privado. Por ejemplo, ¿qué patrocinador puede conseguir Independiente para su indumentaria deportiva con Moyano al frente? Otro: ¿Cómo se le dice a Walmart que sea un sponsor luego del desastre de Moyano contra Francisco de Narváez? Olvidate de mi, explicame cómo consigue dinero Independiente que no sea del sindicato o de la obra social.

Inapelable. Game Over. Pero es invitable preguntarle acerca de algunas curiosidades de Moyano en Independiente. Por ejemplo, la fragmentada 'barrabrava' del club.

Si yo gano las elecciones no voy a hacer un show con el tema. Es sencillo: los socios ingresan al club siempre que no se encuentren impedidos por una lista de admisión. Si hay una cuestión legal, de eso se encargan la Justicia y la Policía. No me meto en internas de simpatizantes. No creo que pueda generalizarse el análisis de los 'barrabravas'. No creo que en Independiente tengan tanto poder como en otros clubes donde un socio no puede presentarse como candidato si no tiene un acuerdo con los 'barrabravas'. A mi nadie me presionó ni amenazó. Ahora bien, no financio a simpatizantes. No pago viajes a los partidos como visitantes, en especial cuando tengo deudas pendientes. Y no tengo fortuna personal para financiar nada. Por último, hay que tener alguna precaución. Es ridículo, por ejemplo, citar a la misma hora a la sede social a grupos rivales que cuando coinciden se pelean.

Doman tiene un pedido que reitera una y otra vez: que sólo concurran a votar los socios habilitados simpatizantes del club, y explica a qué se refiere:

Si sos un afiliado a Camioneros y te hicieron socio de Independiente pero no simpatizás con el club, quizás sos socio de otro club, no vengas a votar, no dejés que te usen, dejanos dirimir nuestro futuro sin nada raro.

Última: ¿Qué hará Doman con su cargo ejecutivo en la empresa Edenor? Cuando él abandonó el periodismo profesional, conduciendo en la tele 'Intratables', fue para asumir en Edenor. ¿Y ahora? Según él, no está definido porque habrá que verlo luego de las elecciones, aún cuando se está hablando sobre opciones. Es evidente que la presidencia de Independiente es 'cama adentro', 24 x 24.