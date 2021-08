El 14/04 nadie pensó que Joe Biden abandonaba a los aliados

Por lo tanto, podría estar obligado a brindar refugio a aquellas personas que han corrido riesgos particulares en nombre de los Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de los traductores que trabajaron en las bases militares dentro del territorio afgano.

El SIV

En mayo, los líderes de LIRS (Lutheran Immigration and Refugee Service o Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados), una de varias agencias religiosas contratadas con el gobierno estadounidense para reubicar a refugiados en USA, enviaron una carta a la Administración Joe Biden solicitando que retirara a los civiles afganos (y sus familias) que han trabajado con USA antes de la retirada prevista de tropas.

Krish O'Mara Vignarajah, presidente y director ejecutivo de LIRS:

Cualquiera que esté familiarizado con el "laberinto burocrático" que es el proceso de Visa de Inmigrante Especial (SIV) del país sabía que la oficina de visas del Departamento de Estado no sería lo suficientemente ágil para responder a la urgente necesidad de evacuaciones, dijo Krish O'Mara Vignarajah, presidente y director ejecutivo. de LIRS.

“Hemos estado gritando desde los techos durante meses que necesitamos llevar a estos aliados a Guam u otro territorio de Estados Unidos”, dijo Vignarajah.

Emily McFarlan Miller y Jack Jenkis, de Religion News Service:

Estados Unidos comenzó a evacuar a los afganos durante las etapas finales del proceso SIV hace aproximadamente un mes, antes de cancelar vuelos adicionales fuera de Kabul debido a preocupaciones de seguridad, según Jenny Yang, vicepresidenta sénior de Defensa y Políticas de World Relief, otro integrante de las organizaciones de base religiosa que se asocian con el gobierno de los Estados Unidos en el reasentamiento de refugiados.

En junio, la mayoría de esas organizaciones, incluidas LIRS, World Relief, Church World Service (CWS), la Iglesia Episcopal (que reasenta a los refugiados a través de los Ministerios Episcopales de Migración) y HIAS (fundada como la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante), instó al presidente Joe Biden implementar planes para evacuar a traductores, soldados, asesores culturales, empleados de embajadas y otras personas afganas que hayan trabajado con las fuerzas armadas estadounidenses, los medios de comunicación o organizaciones sin fines de lucro y aliados, y autorizar a tantos SIV como fuese necesario para hacerlo posible.

Sin embargo, cuando el Talibán invadió el palacio presidencial en Kabul entre el sábado 14/08 y el domingo 15/08, dos décadas después de que fuera expulsado de la capital afgana por el ejército estadounidense, muchos de los que permanecen en el país temieron ser atacados por los talibanes si se descubre que ellos ayudaron al gobierno pro estadounidense.

No solo es "devastador" ser testigo, dijo Yang, sino también "decepcionante ver cuántas personas quedan en un estado muy vulnerable debido al rápido control de Afganistán por parte de los talibanes y las capacidades limitadas que tenemos como gobierno para poder para evacuar a nuestros aliados ".

Según él, unos 18.000 afganos todavía se encuentran en medio del proceso de SIV.

Cerca de 2.000 afganos elegibles para tales visas y sus familias hasta ahora han sido evacuados a través de la Operación Rescate de los Aliados de Estados Unidos, dijo Biden el lunes 16/08.

El error de Biden

En su discurso a la nación, el Presidente dijo que estaba consciente de las preocupaciones de que Estados Unidos no comenzara a evacuar a los civiles afganos antes.

“Parte de la respuesta es que algunos afganos no querían irse temprano, todavía esperanzados por su país. Y en parte se debe a que el gobierno afgano y sus partidarios nos desanimaron de organizar un éxodo masivo para evitar desencadenar lo que ellos llamaron 'una crisis de confianza'”, dijo Biden.

Posteriormente, en un correo electrónico enviado a la agencia RNS de noticias cristianas, Vignarajah, de LIRS, calificó la afirmación de que los afganos no querían salir del país como "engañosa en el mejor de los casos".

“Hemos estado en contacto con innumerables beneficiarios de SIV que han estado desesperados por salir de Afganistán durante meses y no han podido hacerlo debido a recursos financieros insuficientes y accesibilidad de vuelo inadecuada a través de organizaciones internacionales”, agregó él.

Mark Hetfield, presidente de HIAS, expresó una frustración similar con la explicación de Biden.

"Está culpando a la víctima", dijo Hetfield a RNS a través de un mensaje de texto el lunes 16/08. “La mayoría de los SIV no pudieron superar la carrera de obstáculos burocráticos de 14 pasos y años para los SIV. Parece que el proceso fue diseñado para mantener a las personas fuera de los Estados Unidos, no para rescatarlas. Y el [gobierno de EE. UU.] tuvo mucho tiempo para poner en marcha sistemas que faciliten el reasentamiento de refugiados sin provocar un éxodo. No hicieron el esfuerzo y eso es imperdonable".

En una entrevista separada, Hetfield dijo que estaba "enfermo" por la situación en Kabul y sugirió que había mucha culpa estadounidense.

“Esto debería haberse planificado hace 20 años”, dijo. “Fueron 3 administraciones sucesivas (George Bush, Barack Obama, Donald Trum), y luego una 4ta. (Joe Biden), las que no lograron implementar un plan para rescatar a las personas vulnerables a causa de sus asociaciones con las fuerzas aliadas. Eso para mí es repugnante y desgarrador".

Aun así, el presidente de HIAS señaló que no cree que la Administración Biden debería haberse "apurado" a una retirada de tropas sin antes desarrollar un plan sólido de evacuación de refugiados. Además, él argumentó que incluso cuando la Casa Blanca tomó medidas para ayudar a los refugiados afganos en las últimas semanas, sus esfuerzos estuvieron plagados de obstáculos.

Agosto

Los funcionarios del Departamento de Estado anunciaron a principios de agosto que la agencia ampliaría el acceso de afganos a USA.

Más allá de las restricciones del programa SIV, se informó, se crearía una categoría "prioridad 2" o "P2" que podría, al menos en teoría, incluir a miles de afganos que trabajaron para proyectos financiados por Estados Unidos, grupos no gubernamentales y medios de comunicación con sede en Estados Unidos.

Pero el programa no ofrece vuelos de evacuación. Para acceder a él, los solicitantes deberían salir de Afganistán por su cuenta antes de solicitar el estatus de refugiado estadounidense, un proceso que puede llevar al menos de 12 a 14 meses.

Hetfield dijo que salir de Afganistán ya era un desafío hace 2 semanas, e incluso si los refugiados lograban salir, podrían terminar aterrizando en Irán, una nación que ha acogido a muchos refugiados afganos a lo largo de los años, pero donde Estados Unidos no tiene ninguna capacidad para procesar visas.

“No era práctico cuando se introdujo, impracticable es una palabra amable para describirlo, y ahora es imposible”, dijo.

El P2

Erol Kekic, vicepresidente senior del programa de inmigración y refugiados de CWS, coincidió. Él comparó el programa con "decirle a alguien que hay otra salida, pero que te llevará una eternidad llegar allí".

Kekic agregó que es importante mantener el programa P2 en su lugar, pero que provoca pocas "oportunidades realistas" para aquellos que buscan un pasaje de Afganistán a los Estados Unidos.

Siguen existiendo desafíos para las comunidades religiosas que también están dispuestas a ayudar: algunos sitios de CWS han sido "abrumados" por los SIV que han llegado todos a la vez, en parte porque el aparato de reasentamiento de refugiados de Estados Unidos fue diezmado bajo la administración anterior (Donald Trump), explicó Kekic.

Aún así, el apoyo a los refugiados entre esas comunidades es sólido, según Kekic.

Bill Canny, director ejecutivo de la Oficina de Servicio de Migración y Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de USA, dijo que en 2021 su grupo ya ha ayudado a reubicar a unos 1.000 afganos con SIV en USA.

Además, representantes de su grupo, de LIRS, de CWS y de otros han pasado las semanas recientes ayudando a los refugiados afganos en Fort Lee, Virginia, prestando asistencia legal y asistencia médica.

World Relief ha intensificado sus esfuerzos para recibir a los afganos que llegan a sus oficinas en Sacramento, Seattle y otros lugares.

Y Bethany Christian Services, que reubica a refugiados en todo el país en asociación con una serie de agencias religiosas, dijo en una declaración escrita que está "listo y capaz" de recibir a más refugiados afganos y receptores de SIV.

Mientras tanto, los aviones dejaron de llegar a Fort Lee, y aunque parte del trabajo de procesamiento de visas se ha trasladado a Kabul, los grupos de refugiados dicen que no están seguros de cuándo se reanudarán los vuelos a Fort Lee.

Biden ha dicho que la misión de Estados Unidos ahora es sacar a su gente y sus aliados de Afganistán de la manera más rápida y segura posible, concluyendo la retirada militar del país y su guerra más larga.

Sin embargo, explicó Canny, “se desconoce quién podrá salir, con qué statu-quo, dado que la embajada está cerrada. Todavía estamos de guardia en Fort Lee para esperar, con suerte, más vuelos".